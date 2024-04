Daredevil: Born Again’in çekimleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Netflix ve Marvel, 2015 yılında ortaklık kurmuştu ve Marvel Sinematik Evren'inde geçen Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage ve The Defenders dizilerini seyircilerle buluşturmuştu. Ancak Netflix, 2018 yılında bu dizileri tek tek iptal etmişti. Hayranların isteği üzerine Marvel, Daredevil’ı Disney+ platformuna getirmek için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan yeni Daredevil dizisinin nihayet çekimleri tamamlandı.

Daredevil: Born Again, iki sezondan oluşacak

Geçtiğimiz yaz gerçekleşen grevler nedeniyle Daredevil: Born Again’in çekimleri ocak ayında başlamıştı. Dizinin prodüksiyonu biraz gecikse de yapımın çekimleri tamamlandı. Dizinin çekimlerinde baş fotoğrafçı görevini üstlenen Philip Silvera, dizinin ilk kısmının çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Disney’in 18 bölüm olarak sipariş ettiği Daredevil: Born Again, iddialara göre iki parçadan oluşacak ancak yapılan anlaşmalar sebebiyle dizi, 1. Sezon ve 2. Sezon olarak adlandırılmayacak. İddialara göre 9 bölümden oluşacak olan Daredevil: Born Again Part 1, 2025 yılında Disney+ platformunda yayınlanacak. Dizinin ikinci kısmı ise daha sonraki yıllarda yayınlanacak. Daredevil: Born Again, Netflix serisinde gördüğümüz Kingpin, Foggy Nelson, Karen Page, The Punisher ve Bullseye gibi karakterlere de yer verecek.



