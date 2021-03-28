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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı

    Marvel 2022 takviminde sürpriz bir yeni film açıkladı. Filmin detayları hakkında henüz bir bilgimiz yok ancak bazı olası tahminleri aşağıda bulabilirsiniz.
    28 Mart 2021, 00:30 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı

    Disney'in önümüzdeki yıllar için planladığı Marvel filmlerinde sürpriz bir yapım ortaya çıktı. Disney tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellenmiş takvime göre, henüz belli olmayan yeni bir Marvel filmi 7 Ekim 2022'de vizyona girecek.

    Marvel'ın 202 ve, 2022 için planladığı Phase 4 filmleri şu anda neredeyse tamamıyla duyurulmuş durumda. 7 Ekim için açıklanan yeni film bu anlamda hayranlar bir sürpriz oldu. Filmin detaylarıyla ilgili şu anda hiçbir bilgimiz yok ancak hayranlar şimdiden bazı tahminler yapmaya başlamış durumda.

    7 Ekim 2022 için dört ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlar Blade, Deadpool 3, Fantastic Four ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 şeklinde. Marvel bu filmlerin hepsinin duyurusunu yaptı ancak tarihlerini açıklamamıştı. Bu filmlerin her birisi de gayet olası görünüyor ancak Deadpool ve Guardians of the Galaxy 3 ihtimalleri biraz daha yüksek gibi.

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    Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı

    Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada Deadpool 3'ün Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını onaylamıştı. Feige, Ryan Reynolds ve senarist ekibinin şu anda filmin senaryosu üzerinde çalıştığını söyledi.

    Diğer taraftan Blade filminde ise şu anda başrol oyuncusu ve senarist ekibi belirlenmiş durumda. Ancak filmin yönetmeni henüz belli değil. Çekimlerinin bu yıl içerisinde başlaması biraz zor görünüyor.

    Son olarak Guardians of the Galaxy Vol. 3 ise bu filmler arasında en olası yapım gibi görünüyor. The Suicide Squad tarafında yapım sürecinin sonuna gelen yönetmen James Gunn, Guardians of the Galaxy'ye geri dönmek için hazır durumda. Disney'in James Gunn'ı kovup sonrasında geri çağırması nedeniyle ertelenen projenin daha fazla gecikmemesi ve 7 Ekim 2022'de vizyona girmesi şu anda oldukça olası görünüyor.

    2021:

    • 9 Temmuz: Black Widow
    • 3 Eylül: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
    • 5 Kasım: Eternals
    • 17 Aralık: Spider-Man: No Way Home

    2022:

    • 25 Mart: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
    • 6 Mayıs: Thor: Love and Thunder
    • 8 Temmuz: Black Panther 2
    • 7 Ekim: Henüz belli olmayan Marvel filmi
    • November 11th: Captain Marvel 2

    2023:

    • 17 Şubat: Henüz belli olmayan Marvel filmi
    • 5 Mayıs: Henüz belli olmayan Marvel filmi
    • 8 Temmuz: Henüz belli olmayan Marvel filmi
    • 3 Kasım: Henüz belli olmayan Marvel filmi


    https://bgr.com/2021/03/24/marvel-movies-mcu-phase-4-release-dates-2021-2023/
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