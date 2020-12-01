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    Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu

    Marvel'ın çok da göz önünde olmayan ancak önemli bir karakter olan Hawkeye için hazırladığı dizinin kadın başrolü belli oldu: Hailee Steinfeld.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu
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    Disney'in Marvel için hazırladığı sinematik evren bildiğiniz gibi diziler ile genişleyecek. Bu diziler arasında da oldukça önemli karakterler bulunuyor. Bu karakterlerden biri de Hawkeye.

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    Hawkeye dizisi, sadece Avengers filmlerinde gördüğümüz Jeremy Renner'ın canlandırdığı Clint Barton'ın Hawkeye'ına değil aynı zamanda Kate Bishop isimli diğer Hawkeye'a da odaklanacak. Hatta ikisinin birlikte olduğu muazzam bir hikaye var. Clint Barton rolünde yine Jeremy Renner rolünü göreceğimizi biliyorduk ancak geçtiğimiz saatlerde de dizinin kadın başrolü yani Kate Bishop rolünü canlandıracak olan isim belli oldu.

    Bir süredir dolanan söylentiler doğru çıktı ve 23 yaşındaki genç oyuncu Hailee Steinfeld, Kate Bishop rolünü canlandıracağını Instagram üzerinden onayladı. Hailee Steinfeld; Tru Grit, The Edge of Seventeen ve Bumblebee filmleri ile dikkat çekmişti.

    8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hailee Steinfeld'i müzisyen olarak biliyordum, ne ara oyunculuğa girmiş.
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    4TCL (Sedat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mütercim Bey
    Bumblebee filminde de oynamıştı.
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    Azumi 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mütercim Bey
    Bildiğim kadarıyla kariyerine oyuncu olarak başladı hatta True Grit filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak oscara aday gösterildi, sonra nasıl olduysa pop şarkıcısı oldu aynı zamanda oyunculuğa devam ediyor.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nedense heyecanlandırmıyor beni bu dizi.
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    cceviz (cenk cenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çizgi roman hikayesi zaten çok sağlam. Hikayeye sadık kalırlar umarım.
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    captain320 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadın için izlenir.Sağlam oyunculuğu var
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