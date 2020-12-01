Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu

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Disney'in Marvel için hazırladığı sinematik evren bildiğiniz gibi diziler ile genişleyecek. Bu diziler arasında da oldukça önemli karakterler bulunuyor. Bu karakterlerden biri de Hawkeye.

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Hawkeye dizisi, sadece Avengers filmlerinde gördüğümüz Jeremy Renner'ın canlandırdığı Clint Barton'ın Hawkeye'ına değil aynı zamanda Kate Bishop isimli diğer Hawkeye'a da odaklanacak. Hatta ikisinin birlikte olduğu muazzam bir hikaye var. Clint Barton rolünde yine Jeremy Renner rolünü göreceğimizi biliyorduk ancak geçtiğimiz saatlerde de dizinin kadın başrolü yani Kate Bishop rolünü canlandıracak olan isim belli oldu.

Bir süredir dolanan söylentiler doğru çıktı ve 23 yaşındaki genç oyuncu Hailee Steinfeld, Kate Bishop rolünü canlandıracağını Instagram üzerinden onayladı. Hailee Steinfeld; Tru Grit, The Edge of Seventeen ve Bumblebee filmleri ile dikkat çekmişti.

8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.

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