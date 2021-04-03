Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı

Disney'in hazırladığı Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi bildiğiniz gibi Endgame filmi sonlandı. Black Widow fimli de Marvel'ın yeni bir dönemini başlatacak ve 4. fazın ilk filmi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de filmden yeni bir fragman paylaşıldı.

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Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı

Normalde film 2020 Mayıs'ta yayınlanacaktı ancak ne yazık ki salgın sebebiyle film birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde de film son bir kez daha ertelendi ve bu sefer yalnızca sinemalarda yayınlanması kararından vazgeçildi.

Black Widow, 9 Temmuz 2021'de hem sinemalarda hem de Disney Plus üzerinden ekstra bir ücretle yayınlanacak. Bizim ülkemizde Disney Plus olmadığı için yalnızca sinemalarda yayınlanacak. Sinemaların açılış tarihinde eğer bir kez daha ertelenme yaşanmazsa sinemalar da Mayıs ayında açılacak.

Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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