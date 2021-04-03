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    Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı

    Disney'in hazırladığı Marvel Sİnematik Evreni'nin yeni bir dönemini başlatacak olan Black Widow filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Nisan 2021, 20:33 (1 hf.)
    17,1b
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    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı

    Disney'in hazırladığı Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi bildiğiniz gibi Endgame filmi sonlandı. Black Widow fimli de Marvel'ın yeni bir dönemini başlatacak ve 4. fazın ilk filmi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de filmden yeni bir fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı"

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    Normalde film 2020 Mayıs'ta yayınlanacaktı ancak ne yazık ki salgın sebebiyle film birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde de film son bir kez daha ertelendi ve bu sefer yalnızca sinemalarda yayınlanması kararından vazgeçildi. 

    Black Widow, 9 Temmuz 2021'de hem sinemalarda hem de Disney Plus üzerinden ekstra bir ücretle yayınlanacak. Bizim ülkemizde Disney Plus olmadığı için yalnızca sinemalarda yayınlanacak. Sinemaların açılış tarihinde eğer bir kez daha ertelenme yaşanmazsa sinemalar da Mayıs ayında açılacak.

    Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım bekliyoruz
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yenilmezlerdeki oyunculuğunu izledik ölümünü izledik giriş filmi bunlardan ne kadar iyi olabilirki filmin sonu şimdiden belli siyah widow kazanıyor
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    onkuba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En gereksiz karakter.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Süperkahraman filmleri o kadar birbirine karıştı ki sanki bu filmi izlemişim gibi hissediyorum :)
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fragman güzel. Güzel ama bu evrende Black Widow bana çok eğreti geliyor. Yanında durduğu Thor yanlışlıkla elini çarpsa ortadan ikiye ayrılır, tek yeteneği hoplayıp zıplamak. Ama yine de film izlenir gibi duruyor.
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    U Ultrasaray0643 1 hf. ( Mesaj Silindi ) muratkaya
    Kendisi bir super asker biliyorsunuz degilmi.karete yapabilen bir kadından fazlası yani.vucudunda oynama var.ama katılıyorum ve artırıyorum ben çap Amerika'dan bile haz etmiyorum .ama bu karakterler pr ,pazarlama stratejisi ,yoksa süper kahraman dediğin benim için wanda dir,hulktur,thordur vs vs,hadi süper zekası ve olağan üstü zırhı ile iron Man olsun insan olarak.black widow hawke falcon felan çok sası geliyor bana
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadas filmde rus karakter varsa Rus asilli birine oynatin. Aksan cok itici degil mi Yelena'nin
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