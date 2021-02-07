Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı

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Marvel'n efsane karakterinden olan Blade yepyeni bir filmle yakında beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni film için çalışmalar devam ederken bugün filmden sürpriz bir haber geldi. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre yeni Blade filminin senaryosu, daha önce Watchmen dizisinde çalışan senarist Stacy Osei-Kuffour tarafından hazırlanacak.

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Stacy Osei-Kuffour, Watchmen dizisi haricinde ayrıca Al Pacino'lu Amazon Prime Video dizisi Hunters ve HBO'da yayınlanan Run dizisinde de çalışmıştı. THR'nin haberinde, Blade filmi için senarist belirleme sürecinde başrol oyuncusu Mahershala Ali'nin de yer aldığı belirtilmiş. Seçim sürecinde yalnızca siyahi senaristlerin göz önüne alıındığı söyleniyor.

Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Filmin konusu, oyuncu kadrosu veya vizyon tarihi henüz belli olmadı. Filmin yayınlanmasına daha yıllar var diyebiliriz ancak Blade hayranları şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumda.

Wesley Snipes'ın başrolünde yer aldığı orijinal Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de Blade (1998) ve Blade II'nin (2002) hala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.

Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/marvels-blade-movie-finds-its-writer-in-watchmen-scribe-exclusive

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