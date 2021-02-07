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    Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı

    Marvel Sinematik Evreni'ne katılacak olan yeni Blade filminin senaristi beli oldu. Watchmen dizisinden tanıdığımız Stacy Osei-Kuffour, Mahershala Ali'li Blade filminin senaryosu üzerinde çalışacak.
    07 Şubat 2021, 00:00 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı
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    Marvel'n efsane karakterinden olan Blade yepyeni bir filmle yakında beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni film için çalışmalar devam ederken bugün filmden sürpriz bir haber geldi. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre yeni Blade filminin senaryosu, daha önce Watchmen dizisinde çalışan senarist Stacy Osei-Kuffour tarafından hazırlanacak.

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    Stacy Osei-Kuffour, Watchmen dizisi haricinde ayrıca Al Pacino'lu Amazon Prime Video dizisi Hunters ve HBO'da yayınlanan Run dizisinde de çalışmıştı. THR'nin haberinde, Blade filmi için senarist belirleme sürecinde başrol oyuncusu Mahershala Ali'nin de yer aldığı belirtilmiş. Seçim sürecinde yalnızca siyahi senaristlerin göz önüne alıındığı söyleniyor.

    Yeni Blade projesi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Filmin konusu, oyuncu kadrosu veya vizyon tarihi henüz belli olmadı. Filmin yayınlanmasına daha yıllar var diyebiliriz ancak Blade hayranları şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumda.

    Wesley Snipes'ın başrolünde yer aldığı orijinal Blade üçlemesi, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de Blade (1998) ve Blade II'nin (2002) hala birçok seveni bulunuyor. Yeni Blade filminin gişe hasılatı anlamında yine büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.

    Marvel, Blade serisinin film haklarını 2013 yılında geri almıştı. 



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/marvels-blade-movie-finds-its-writer-in-watchmen-scribe-exclusive Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    @lexiS (Hüseyin Ekinci) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belki beğenen çıkar 1998-2000 arası Antalya'da tüm club , disco beach vs yerlerde sadece bu çalardı neredeyse. Youtube'da ''Blade blood rave'' diye aratın dinleyin.
    Belki beğenen çıkar 1998-2000 arası Antalya'da tüm club , disco beach vs yerlerde sadece bu çalardı neredeyse. Youtube'da ''Blade blood rave'' diye aratın dinle...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    O OnderT (Önder TR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamanının en iyi filmlerinden.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    E erol.star (erol yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk film güzeldi 2.daha da güzeldi. 2. Filmde ki yaratıklar harikaydı..
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    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blade iyidir. Umarım güzel yaparlar

    Ama ben güzel bir Spawn bekliyorum
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aynı kalitede bir film çıkarsa tadından yenmez.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    efsane seridir ayrıca umuyorum ki spider man 3 gibi eski oyuncuları bir araya getirdikleri gibi wesley snipe abimizide geri getirirler. ulan adam blade ile bir anılıyor nası başrolü vermezsiniz..
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski kocaman burç sineması salonunda izlemiştim, amma gaz filmdi be. küçüktük ondan mıydı bilemiyorum ama o hissi artık yaşayamıyoruz gibi.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    filmin açılış sahnesinde çalan parçayı herhalde çalmayan mekan kalmamıştır
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    fatsa52 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim icin efsanelerden.
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okuyunca aklıma gelen isim Alan Moore oldu ama gel gör ki dizinin yazarı kastedilmiş.
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    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mıncıklayıp bozmasınlar da, alıştılar efsaneleri batırmaya.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi filmdi.
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    blade, marvel ve
    7 etiket daha marvel filmleri marvel sinematik evreni wesley snipes mahershala ali film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji
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