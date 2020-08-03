Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak

    Gelecek ay piyasaya çıkacak olan Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man karakterinin sadece PS4 sürümünü satın almış oyunculara sunulacağı bir paylaşımda ortaya çıktı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2b
    1
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak
    Tam Boyutta Gör

    Sinema tarihinde hasılat rekoru kıran Avengers: Endgame sonrasında Marvel’ın yeni hamleleri tıpkı diğer projelerde olduğu gibi pandemi sürecinin etkilerine bağlı hale geldi. Yine de bu heyecanı yaşamak isteyenler için Marvel’s Avengers oyunu gelecek ay satışa çıkıyor.

    Marvel’s Avengers neler sunacak?

    Marvel kahramanları ile maceradan maceraya atılacağınız Avengers oyunu merakla beklenirken bazı detaylar da belli olmaya başladı. Hawkeye karakterinin oyuna ekleneceğinin duyurulmasının ardından Spider-Man karakterinin de PS4 konsoluna özgü olacağı gündeme geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Spider-Man yayın hakları bilindiği üzere Sony bünyesinde yer alıyor. Marvel ile olan kısa bir anlaşmazlık sonrasında üçüncü film ve Avengers katılımları konusunda fikir birliğine varılmıştı. Oyun dünyasında da benzer bir durum var gibi.

    Base perakende zincirinin yanlışlıkla paylaştığı bilgiye göre Spider-Man karakteri PS4 sürümüne özgü olacak. PS4 için oyunu satın alan oyuncuların bu ayrıcalıktan faydalanacağı anlaşılıyor. PC, Xbox ve Stadia kullanıcıları ise oyundaki diğer karakterlere bağımlı kalacak.

    Tek kişilik ve 4 kişiye kadar çok oyunculu modların olduğu Marvel’s Avengers oyunu 4 Eylül tarihinde raflarda olacak. 7-9 Ağustos tarihleri arasında beta programı başlayacak ve ön sipariş veren PS4 kullanıcıları katılabilecek. Sonrasında PC ve Xbox ön sipariş kullanıcıları da beta sürecine katılacak.



    https://wccftech.com/spider-man-rumored-to-be-playstation-exclusive-in-marvels-avengers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onvious (onur ) 2 hf.
    Sony sadece film haklarina sahip spidey nin.



    Fakat buyuk ihtimalle EA gibi (star wars) lisans anlasmasi yapmis olabilirler gerci ps4 spidey si bile degil bu oyundaki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Spiderman hakları Sony de olduğu için gayet normal bir durum bu.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider-Man 2 hf. Nevfel
    Bildiğim kadarıyla Spider-Man'in oyun hakları Sony'e ait değil. Marvel SIE'den istedikleri bir süper kahramana oyun yapmalarını istemiş. SIE de Insomniac'a sormuş Spider-Man'i seçmişler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirTemel (Bekir ) 2 hf.
    güzel oldu, fark yaratmak böyle olur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. (düzenlendi)
    EkReM71_eDiTöR arkadaş yanlış haber vermeyin bu nasıl bir başlık, söylenti var bir tane sitede yazıldı diye. Bari siteyi de paylaşsaydınız kaynağa girip bakmamız gerekeceğine; böyle habercilik mi olur yeter artık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ekrem71 (ekrem ekrem) 2 hf. MaximillianFoe
    Base perakendecisinde böyle bir durum söz konusu. Yanlış haber değil. Buyurun linki burada. Bazen açılmayabiliyor

    https://web.archive.org/web/20190629215355/https://www.base.com/buy/product/marvels-avengers-ps4/dgc-avengersps4.htm
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEL1MD 2 hf. (düzenlendi)
    Çokta tın.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 hf.
    Hemen gidip sattigim ps4 promu geri alayim, tuh ya..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir 2 hf. Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir 2 hf. VRK-1 enzim aktivitesi nematodlarda yaşam ömrünü uzatıyor 2 hf. WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi 2 hf. Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor 2 hf. Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor 2 hf. Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri 2 hf. Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor 2 hf. DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak 2 hf. Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede 2 hf. MIUI 12 kullandık | Xiaomi'nin yeni Android arayüzü 2 hf. Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı 2 hf. Realme V5 tanıtıldı: 5G desteği, dörtlü kamera, 5.000 mAh pil 2 hf. Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor 2 hf. Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti 2 hf. Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı 2 hf. Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı 2 hf. TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor 2 hf. Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek 2 hf. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak Sonraki Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu 2 hf. Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu 2 hf. WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler 2 hf. SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO) 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor 2 hf. Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu 2 hf. Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi 2 hf. Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek 2 hf. Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı 2 hf. Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor 2 hf. Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor 2 hf. Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı! 2 hf. Nvidia; ARM için görüşmelere başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız