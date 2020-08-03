Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak

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Sinema tarihinde hasılat rekoru kıran Avengers: Endgame sonrasında Marvel’ın yeni hamleleri tıpkı diğer projelerde olduğu gibi pandemi sürecinin etkilerine bağlı hale geldi. Yine de bu heyecanı yaşamak isteyenler için Marvel’s Avengers oyunu gelecek ay satışa çıkıyor.

Marvel’s Avengers neler sunacak?

Marvel kahramanları ile maceradan maceraya atılacağınız Avengers oyunu merakla beklenirken bazı detaylar da belli olmaya başladı. Hawkeye karakterinin oyuna ekleneceğinin duyurulmasının ardından Spider-Man karakterinin de PS4 konsoluna özgü olacağı gündeme geldi.

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Spider-Man yayın hakları bilindiği üzere Sony bünyesinde yer alıyor. Marvel ile olan kısa bir anlaşmazlık sonrasında üçüncü film ve Avengers katılımları konusunda fikir birliğine varılmıştı. Oyun dünyasında da benzer bir durum var gibi.

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Base perakende zincirinin yanlışlıkla paylaştığı bilgiye göre Spider-Man karakteri PS4 sürümüne özgü olacak. PS4 için oyunu satın alan oyuncuların bu ayrıcalıktan faydalanacağı anlaşılıyor. PC, Xbox ve Stadia kullanıcıları ise oyundaki diğer karakterlere bağımlı kalacak.

Tek kişilik ve 4 kişiye kadar çok oyunculu modların olduğu Marvel’s Avengers oyunu 4 Eylül tarihinde raflarda olacak. 7-9 Ağustos tarihleri arasında beta programı başlayacak ve ön sipariş veren PS4 kullanıcıları katılabilecek. Sonrasında PC ve Xbox ön sipariş kullanıcıları da beta sürecine katılacak.

https://wccftech.com/spider-man-rumored-to-be-playstation-exclusive-in-marvels-avengers/

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