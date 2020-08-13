Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri belli oldu

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Square Enix'in merakla beklenen Avengers oyunu için geri sayım artık resmen başladı. Önümüzdeki günlerde herkese açık betası düzenlenecek olan Marvel Avengers'ın PC sistem gereksinimleri de nihayet belli oldu. Oyunun tam sürümü 4 Eylül'de yayınlanacak.

Belirtilen sistem gereksinimleri genel anlamıyla oldukça uygun görünüyor. Minimum gereksinimlerde CPU kısmında Core i3-4160 gibi oldukça eski bir işlemci var. GPU tarafında ise GTX 950 gibi yine epey eski ve orta seviye bir kartın yeterli olduğunu görüyoruz.

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Önerilen sistem gereksinimleri de yine makul görünüyor. Square Enix 1080p veya 4K ayrımı yapmamış ancak belirtilen gereksinimlerin 1080p için olduğunu tahmin edebiliriz. 1440p veya 4K'da oynamak istiyorsanız elbette GTX 1060'dan çok daha iyi grafik kartlarına ihtiyacınız olacak.

Square Enix, Marvel's Avengers için Steam bu hafta ve önümüzdeki hafta iki farklı açık beta düzenleyecek. Ön sipariş verenlere özel beta 14-16 Ağustos tarihleri arasında olacak. Daha sonra 21-23 Ağustos tarihlerinde de tüm Steam kullanıcılarına açık beta düzenlenecek.

Marvel's Avengers PC versiyonunun 30GB'lık opsiyonel yüksek-çözünürlüklü doku paketi sunacağı belirtildi. Ayrıca kilitsiz kare hızı ve ultra geniş monitor desteği de sunuyor.

Minimum:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: i3-4160 or AMD equivalent

RAM: 8GB RAM

GPU: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (min 2GB video ram)

DirectX 12

75GB HDD alanı

Önerilen:

OS:Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

RAM: 16GB RAM

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB.

DirectX 12

110GB SSD alanı

https://www.pcgamer.com/marvel-avengers-pc-system-requirements/

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