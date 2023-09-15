Tam Boyutta Gör Sony tarafından dün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde Marvel’s Spider-Man 2 oyunundan yeni bir video paylaşıldı. Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım, 2018'de çıkış yapan Marvel’s Spider-Man’in doğrudan devamı olacak.

Marvel's Spider-Man 2'den yeni fragman paylaşıldı

Yeni fragmana göz attığımızda, iki yeni New York bölgesi Queens ve Brooklyn'in eklendiğini görüyoruz ve şehrin boyutu neredeyse iki kat artmış durumda. Aynı zamanda 65'ten fazla kostüm, Peter Parker'ın Midtown High gibi eski uğrak yerleri ve yepyeni bir ağ kanatları mekaniği de oyunda mevcut olacak.

Ayrıca Marvel's Spider-Man 2, PS5’in SSD’si sayesinde Peter Parker ve Miles Morales arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma fırsatı sunacak. Bu noktada Insomniac Games, her ''Örümcek Kahraman'ın ayrı hikayeleri ve etkinlikleri bulunduğunu'' söylüyor. İşte Marvel's Spider-Man 2'nin yeni fragmanı:

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Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim'de PlayStation 5 için çıkış yapacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun stadart sürümü 1.499 TL, Deluxe sürümü ise 1.699 TL. Ayrıca Sony'nin mevcut politikası göz önüne alındığında oyunun PC'ye yaklaşık iki yıl içinde, belki de biraz daha kısa bir sürede çıkacağını söylemek doğru olur.

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