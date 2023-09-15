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    Anlık Bildirim

    Marvel's Spider-Man 2'den yeni fragman paylaşıldı

    Oyuncular tarafından merakla beklenen Marvel's Spider Man 2'den yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. İşte Playstation 5'e özel olacak yapımdan yepyeni görüntüler...
    Marvel's Spider-Man 2'den yeni fragman paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından dün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde Marvel’s Spider-Man 2 oyunundan yeni bir video paylaşıldı. Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım, 2018'de çıkış yapan Marvel’s Spider-Man’in doğrudan devamı olacak. 

    Marvel's Spider-Man 2'den yeni fragman paylaşıldı

    Yeni fragmana göz attığımızda, iki yeni New York bölgesi Queens ve Brooklyn'in eklendiğini görüyoruz ve şehrin boyutu neredeyse iki kat artmış durumda. Aynı zamanda 65'ten fazla kostüm, Peter Parker'ın Midtown High gibi eski uğrak yerleri ve yepyeni bir ağ kanatları mekaniği de oyunda mevcut olacak.

    Ayrıca Marvel's Spider-Man 2, PS5’in SSD’si sayesinde Peter Parker ve Miles Morales arasında hızlı  bir şekilde geçiş yapma fırsatı sunacak. Bu noktada Insomniac Games, her ''Örümcek Kahraman'ın ayrı hikayeleri ve etkinlikleri bulunduğunu'' söylüyor. İşte Marvel's Spider-Man 2'nin yeni fragmanı:

    Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim'de PlayStation 5 için çıkış yapacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun stadart sürümü 1.499 TL, Deluxe sürümü ise 1.699 TL. Ayrıca Sony'nin mevcut politikası göz önüne alındığında oyunun PC'ye yaklaşık iki yıl içinde, belki de biraz daha kısa bir sürede çıkacağını söylemek doğru olur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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