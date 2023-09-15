Marvel's Spider-Man 2'den yeni fragman paylaşıldı
Yeni fragmana göz attığımızda, iki yeni New York bölgesi Queens ve Brooklyn'in eklendiğini görüyoruz ve şehrin boyutu neredeyse iki kat artmış durumda. Aynı zamanda 65'ten fazla kostüm, Peter Parker'ın Midtown High gibi eski uğrak yerleri ve yepyeni bir ağ kanatları mekaniği de oyunda mevcut olacak.
Ayrıca Marvel's Spider-Man 2, PS5’in SSD’si sayesinde Peter Parker ve Miles Morales arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma fırsatı sunacak. Bu noktada Insomniac Games, her ''Örümcek Kahraman'ın ayrı hikayeleri ve etkinlikleri bulunduğunu'' söylüyor. İşte Marvel's Spider-Man 2'nin yeni fragmanı:
Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim'de PlayStation 5 için çıkış yapacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun stadart sürümü 1.499 TL, Deluxe sürümü ise 1.699 TL. Ayrıca Sony'nin mevcut politikası göz önüne alındığında oyunun PC'ye yaklaşık iki yıl içinde, belki de biraz daha kısa bir sürede çıkacağını söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.