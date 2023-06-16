Tam Boyutta Gör Oyuncular tarafından oldukça merak edilen Marvel’s Spider-Man 2, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Spider-Man 2 Türkiye fiyatı ise beklenenden çok daha düşük bir seviyede bulunuyor. Görünüşe göre özel bir fiyatlandırmaya gidilmiş durumda.

Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı belli oldu

16 Haziran 2023 itibarıyla PS5’e özel olarak ön siparişe açılan Marvel’s Spider-Man 2 fiyatı 799 TL olarak açıklandı. Oyunun Dijital Deluxe sürümünün fiyatı ise 899 TL. Her iki fiyatın da günümüz şartlarında çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Zira oyunun global fiyatı 70 dolar olarak açıklanmıştı. 70 dolar bugünün kuruyla doğrudan çevrildiğinde 1.657 TL yapıyor. PlayStation Türkiye ekibi yerel fiyatlandırma konusunda oldukça iyi bir işe imza atmış görünüyor. Ek olarak Marvel’s Spider-Man 2’nin fiyatının bu seviyede kalmayacağının altını çizelim. Bu fiyat ön sipariş için geçerli ve kısa sürede fiyatların yükselmesi kuvvetle muhtemel.

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Insomniac Games tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man 2’de Peter Parker ve Miles Morales karakterlerini kontrol edebileceğiz. Co-op modu olmayan oyunda Venom, Kraven the Hunter ve Lizard gibi düşmanları göreceğiz. Marvel’s Spider-Man 2, PS5 konsolları için 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.

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Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz!