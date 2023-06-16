Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz!

Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı belli oldu
16 Haziran 2023 itibarıyla PS5’e özel olarak ön siparişe açılan Marvel’s Spider-Man 2 fiyatı 799 TL olarak açıklandı. Oyunun Dijital Deluxe sürümünün fiyatı ise 899 TL. Her iki fiyatın da günümüz şartlarında çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Insomniac Games tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man 2’de Peter Parker ve Miles Morales karakterlerini kontrol edebileceğiz. Co-op modu olmayan oyunda Venom, Kraven the Hunter ve Lizard gibi düşmanları göreceğiz. Marvel’s Spider-Man 2, PS5 konsolları için 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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