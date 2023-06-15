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    Atari, 33 yıl sonra efsanevi konsolu için yeni oyun yayınladı!

    Atari, 1977 yılında piyasaya sürdüğü döneminin en çok satan ve en popüler oyun konsolu olan Atari 2600 için 33 yıl sonra yeni bir oyun yayınladı: Mr. Run and Jump.
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    Atari, 33 yıl sonra efsanevi konsolu için yeni oyun yayınladı! Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar video oyun konsollarında lider olan Atari bugün yeni bir oyun yayınladı! Eğer retro oyunların büyük bir hayranıysanız, yeni Atari 2600 oyunu muhtemelen aradığınız türden bir oyun. Atari son ürünüyle oyuncuların zihinlerini o eski günlere geri götürüyor ve Atari 2600’de oyun oynamanın nasıl bir his olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

    Atari 2600’e 33 yıl sonra gelen yeni oyun

    Mr. Run and Jump olarak adlandırılan oyun,Mr. Run and Jump’ın güvenilir dostu Dog Leap ile birlikte korkunç Void'i yenmesini ve diyardaki tüm mücevherleri toplamasını konu alan klasik bir 2D platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 

    Atari, 33 yıl sonra efsanevi konsolu için yeni oyun yayınladı! Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde oyun, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC için de mevcut olacak. Öte yandan firma Atari Video Computer System (VCS) olarak da adlandırılan Atari 2600 için son oyunu 1990 yılında geliştirmişti ve bu oyun platforma 33 yıl sonra geliyor. Ek olarak Atari, Atari 2600’ün kartuş tasarımını biraz güncelledi; Artık eğimli kenarlara ve altın kaplama konektörlere sahip. Atari kartuşun fiyatını 60 dolar olarak belirledi ve 31 Temmuz'da satışa sunacak.

    Atari, Mr. Run and Jump’ın tam olarak ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak Steam üzerinden oyunun demosunu indirerek deneyebilirsiniz. Bu arada, Eski VCS donanımı modern konsol/PC versiyonlarının sahip olduğu tüm özellikleri destekleyemediği için oyunun bu versiyonu biraz kırpılmış olacaktır.

    Kaynakça https://atari.com/products/mr-run-and-jump#play-now https://www.techpowerup.com/310103/atari-releases-a-new-game-for-vcs-after-33-years
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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