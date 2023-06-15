Atari, 33 yıl sonra efsanevi konsolu için yeni oyun yayınladı!

Mr. Run and Jump olarak adlandırılan oyun,Mr. Run and Jump’ın güvenilir dostu Dog Leap ile birlikte korkunç Void'i yenmesini ve diyardaki tüm mücevherleri toplamasını konu alan klasik bir 2D platformoyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Atari, Mr. Run and Jump’ın tam olarak ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak Steam üzerinden oyunun demosunu indirerek deneyebilirsiniz. Bu arada, Eski VCS donanımı modern konsol/PC versiyonlarının sahip olduğu tüm özellikleri destekleyemediği için oyunun bu versiyonu biraz kırpılmış olacaktır.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi