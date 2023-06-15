Tam Boyutta Gör Bir zamanlar video oyun konsollarında lider olan Atari bugün yeni bir oyun yayınladı! Eğer retro oyunların büyük bir hayranıysanız, yeni Atari 2600 oyunu muhtemelen aradığınız türden bir oyun. Atari son ürünüyle oyuncuların zihinlerini o eski günlere geri götürüyor ve Atari 2600’de oyun oynamanın nasıl bir his olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Atari 2600’e 33 yıl sonra gelen yeni oyun

Mr. Run and Jump olarak adlandırılan oyun,Mr. Run and Jump’ın güvenilir dostu Dog Leap ile birlikte korkunç Void'i yenmesini ve diyardaki tüm mücevherleri toplamasını konu alan klasik bir 2D platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde oyun, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC için de mevcut olacak. Öte yandan firma Atari Video Computer System (VCS) olarak da adlandırılan Atari 2600 için son oyunu 1990 yılında geliştirmişti ve bu oyun platforma 33 yıl sonra geliyor. Ek olarak Atari, Atari 2600’ün kartuş tasarımını biraz güncelledi; Artık eğimli kenarlara ve altın kaplama konektörlere sahip. Atari kartuşun fiyatını 60 dolar olarak belirledi ve 31 Temmuz'da satışa sunacak.

Steam güncellendi! Arayüzde büyük değişiklikler var 7 sa. önce eklendi

Atari, Mr. Run and Jump’ın tam olarak ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak Steam üzerinden oyunun demosunu indirerek deneyebilirsiniz. Bu arada, Eski VCS donanımı modern konsol/PC versiyonlarının sahip olduğu tüm özellikleri destekleyemediği için oyunun bu versiyonu biraz kırpılmış olacaktır.

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Atari, 33 yıl sonra efsanevi konsolu için yeni oyun yayınladı!