Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek

Tam Boyutta Gör

Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Spider-Man oyunu 2018 yılının ve genel olarak konsolun en başarılı oyunlarından biri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir PlaySation 5 sunumunda da Marvel's Spider-Man için yeni bir duyuru yapıldı. Spider-Man: Miles Morales ismindeki bu yapım, aynı Uncharted: The Lost Legacy gibi bağımsız olarak satılan bir DLC gibi olacak.

Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu"

Bildiğiniz gibi Marvel's Spider-Man'de, Spider-Man'in birçok kostümü bulunuyor ve bu kostümler genel olarak daha önceki Spider-Man eserlerinden alınmış kostümler. Bu durum aynı şekile Miles Morales eklentisi için de geçerli oalcak ve geçtiğimiz saatlerde oyunun yeni bir kostümü duyuruldu.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı

Duyurulan kostüm, yine 2018 yılında yayınlanan ve son dönemin her anlamda en başarılı animasyonlarından biri olan Spider-Man: Into the Spider-Verse'te, Miles Morales'in giydiği kostüm. Fragmandan anlaşıldığı üzere bu kostüm, filmdeki bazı detayları da içeriyor. Örneğin, Miles Morales yumruk attığında ekranda ufak bir çizgi roman efekti beliriyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 19 Kasım'da yayınlanacak.

Oldukça güzel düşünülmüş bir kostüm ancak ne yazık ki bu kostüm sadece ön sipariş veren oyuncular için "ön sipariş bonusu" olarak sunulacak. Kostüm için paylaşılan videoları aşağıda bulabilrsiniz.

Fragman

Oynanış Fragmanı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.