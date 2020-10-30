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    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenler, oyunu Spider-Man: Into the Spider-Verse'teki Miles Morales'in kostümü ile oynayabilecek.
    1 sa.
    352
    14
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere
    Tam Boyutta Gör

    Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Spider-Man oyunu 2018 yılının ve genel olarak konsolun en başarılı oyunlarından biri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir PlaySation 5 sunumunda da Marvel's Spider-Man için yeni bir duyuru yapıldı. Spider-Man: Miles Morales ismindeki bu yapım, aynı Uncharted: The Lost Legacy gibi bağımsız olarak satılan bir DLC gibi olacak.

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    Bildiğiniz gibi Marvel's Spider-Man'de, Spider-Man'in birçok kostümü bulunuyor ve bu kostümler genel olarak daha önceki Spider-Man eserlerinden alınmış kostümler. Bu durum aynı şekile Miles Morales eklentisi için de geçerli oalcak ve geçtiğimiz saatlerde oyunun yeni bir kostümü duyuruldu.

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    Duyurulan kostüm, yine 2018 yılında yayınlanan ve son dönemin her anlamda en başarılı animasyonlarından biri olan Spider-Man: Into the Spider-Verse'te, Miles Morales'in giydiği kostüm. Fragmandan anlaşıldığı üzere bu kostüm, filmdeki bazı detayları da içeriyor. Örneğin, Miles Morales yumruk attığında ekranda ufak bir çizgi roman efekti beliriyor.

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 19 Kasım'da yayınlanacak.

    Oldukça güzel düşünülmüş bir kostüm ancak ne yazık ki bu kostüm sadece ön sipariş veren oyuncular için "ön sipariş bonusu" olarak sunulacak. Kostüm için paylaşılan videoları aşağıda bulabilrsiniz.

    Fragman

    Oynanış Fragmanı



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kanvas çanta muhabbetine dönmez umarım mevzu.
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