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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maske sıkıntısına Razer da el atıyor

    Dünya çapında medikal sektör başta olmak üzere talep artışı sebebiyle cerrahi maske sıkıntısı çekiliyor. Buna yönelik farklı sektörlerden çok sayıda firma, üretim kapasitesini maskelere ayırıyor.
    1 gün
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    14
    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Maske sıkıntısına Razer da el atıyor
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    Sağlık sektöründeki çalışanların çektiği maske sıkıntısına el atanlar arasında Razer da artık yer alıyor. Kovid-19 salgınında maskelerin fiyatları tavan yapıp stoklarda sıkıntı yaşanırken sektörle alakası olmayan firmalar da maske üretimine giriyor. Bunlardan sonuncusu da Razer oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak

    Dünya çapındaki sağlık kuruluşlarına milyonlar seviyesinde maske üretecek olan Razer, CEO Min-Laing Tan tarafından yapılan açıklamaya göre mühendislerini ve tasarımcılarını uzun mesaide çalıştırıyor. Bu çalışmalar sonucunda firmanın üretim tesislerinden uygun olanlar dönüştürülecek ve çalışanlar maske üretecek.

    Singapur’daki Razer Güney Doğu Asya genel merkezi, ilk maske teslimatlarını alacak. Firma, yaptığı açıklamalara göre devletler ve ajanslara da medikal bağışlarla destek olacak.

    Ayrıca Bkz. "Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu"

    Maske üretimine geçen ilk firma son zamanlarda öğrendiğiniz üzere Razer değil. Sharp, bu ayın başlarında bir TV fabrikasını maske üretmeye ayıracağını açıklamıştı. Elon Musk ise eğer stok sıkıntısı baş gösterirse ventilasyon cihazı üretimi yaparak destek sağlayacağını belirtmişti. 



    https://www.facebook.com/minliangtan/posts/2940616295996133 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 1 gün en beğenilen
    RGB li değilse alınmaz
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    CeradeTairin 20 sa.
    Aha fırsat bu fırsat.Oyuncu maskesi,oyuncu kolonyası,oyuncu tuvalet kağıdı,antibakteriyel rgb li mouse, antibakteriyal rgb li klavye
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kewell7 18 sa.
    Geç kalmış. Artık bir dahaki salgına...
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    CeradeTairin 20 sa.
    Aha fırsat bu fırsat.Oyuncu maskesi,oyuncu kolonyası,oyuncu tuvalet kağıdı,antibakteriyel rgb li mouse, antibakteriyal rgb li klavye
    Yanıtla +12
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    DH Misafiri 21 sa.
    Rgb'li yaparlar Subzero ile Scorpion gibi gezeriz ortalıkta
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    Kanatlandırmayan_Redbull 21 sa.
    Sağlıklı birisi icin maske takmanin zararli olduğunu acikliyorlar

    Ne derece dogru?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 sa.
    Zaten bu gidişle maske, eldiven, dezenfektan satılacak sadece. Diğerlerine gerek kalmayacak.
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    marseltalon (Erkan BOZ) 22 sa.
    Razer dan hiçbirşey almam.
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    Amd64x2 1 gün en beğenilen
    RGB li değilse alınmaz
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 1 gün
    Ha steril olmayan maske ha çorap... ikiside aynı, ağızı kapatır.

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