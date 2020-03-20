Maske sıkıntısına Razer da el atıyor

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Sağlık sektöründeki çalışanların çektiği maske sıkıntısına el atanlar arasında Razer da artık yer alıyor. Kovid-19 salgınında maskelerin fiyatları tavan yapıp stoklarda sıkıntı yaşanırken sektörle alakası olmayan firmalar da maske üretimine giriyor. Bunlardan sonuncusu da Razer oldu.

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Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak

Dünya çapındaki sağlık kuruluşlarına milyonlar seviyesinde maske üretecek olan Razer, CEO Min-Laing Tan tarafından yapılan açıklamaya göre mühendislerini ve tasarımcılarını uzun mesaide çalıştırıyor. Bu çalışmalar sonucunda firmanın üretim tesislerinden uygun olanlar dönüştürülecek ve çalışanlar maske üretecek.

Singapur’daki Razer Güney Doğu Asya genel merkezi, ilk maske teslimatlarını alacak. Firma, yaptığı açıklamalara göre devletler ve ajanslara da medikal bağışlarla destek olacak.

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Maske üretimine geçen ilk firma son zamanlarda öğrendiğiniz üzere Razer değil. Sharp, bu ayın başlarında bir TV fabrikasını maske üretmeye ayıracağını açıklamıştı. Elon Musk ise eğer stok sıkıntısı baş gösterirse ventilasyon cihazı üretimi yaparak destek sağlayacağını belirtmişti.

https://www.facebook.com/minliangtan/posts/2940616295996133

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