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    Mass Effect: Legendary Edition çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı resmen açıklandı

    Mass Effect serisinin ilk üç oyunu için remaster paketi olan Mass Effect: Legendary Edition'ın çıkş tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu.
    02 Şubat 2021, 21:38 (Güncellendi, 2 hf.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Mass Effect: Legendary Edition çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı resmen açıklandı
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    Electronic Arts, uzun bir süredir merakla beklenen Mass Effect: Legendary Edition için bugün nihayet detaylı resmi duyurular gerçekleştirdi. EA tarafından yapılan açıklamalara göre, Mass Effect serisinin ilk üç oyunun remastered versiyonlarını içeren Mass Effect Legendary Edition paketi, 14 Mayıs'ta PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyun ayrıca geriye uyumluluk sayesinde PS5 ve Series X/S'te de oynanabilecek.

    Mass Effect Legendary Edition Türkiye fiyatları:

    • Steam: 419,00 TL
    • PS Store: 499,00 TL
    • Xbox Store: 447,75 TL

    Mass Effect Legendary Edition ilk üç oyunun tüm içeriklerini barındırıyor olacak. Tek oyunculu baz içeriklerine ek olarak toplam 40'tan fazla DLC ve promosyon silahlar, zırhlar ve daha fazlası Legendary Edition paketinde oyuncuları bekliyor.

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    Yeni üçleme paketi birçok yeni iyileştirmelerine de beraberinde getiriyor. Legendary Edition bir remaster paketi olduğu için çok büyük görsel iyileştirmeler beklemek doğru olmaz. Ancak BioWare, Mass Effect: Legendary Edition'da her üç oyunun da 4K için optimize edilmiş şekilde yeni kaplamalar, modeller ve dokular sunacağını belirtti.

    Diğer taraftan Legendary Edition'ın belki de en dikkat çekici kısmıysa oynanış üzerinde yapılan iyileştirmeler. Özellikle de serinin ilk oyununun oynanış anlamında pek iyi eskidiğini söyleyemeyiz. Bu noktaya dikkat çeken BioWare, Mass Effect 1'i hem oynanış hem de görsellik anlamında mümkün olduğunca modernize etmeye çalıştıklarını söyledi. Hemen her tarafında oynanış iyileştirmeleriyle gelen yeni Mass Effect 1 remastered versiyonu, Mass Effect evrenine giriş yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olacak.

    Mass Effect Legendary Edition Steam sayfası

    Sistem Gereksinimleri:

    • MİNİMUM:
      • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
      • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
      • İşlemci: Intel Core i5 3570 or AMD FX-8350
      • Bellek: 8 GB RAM
      • Ekran Kartı: GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB Video Memory
      • DirectX: Sürüm 11
      • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
    • ÖNERİLEN:
      • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
      • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
      • İşlemci: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 3700X
      • Bellek: 16 MB RAM
      • Ekran Kartı: GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB Video Memory
      • DirectX: Sürüm 11
      • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan


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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben eski oyunlarını 2020 aralıkta oynadım ve çok beğendim eski olduğunu fark etmiyorsun bile :)
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    İ İonian_Gamer (on ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelmiş geçmiş en iyi oyun serilerinden biri, özellikle z kuşağının deneyimlemesini şiddetle tavsiye ederim. Günümüzde böyle yapımları göremiyoruz çünkü.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç oynamamıştım ilk oyunları çok eskidi diye. Şimdi oynarım artık
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende en büyük anıları bırakan oyun serilerinden biridir, muhteşem bir hikayeydi. Özellikle 1. oyunda verdiğin kararların 2. oyunu, orada verdiğin kararların da 3. oyunu etkilemesi bile müthiş bir detaydı. Tabi bunun olması için haliyle önceki oyunların save dosyalarını kaybetmemen gerekiyordu.

    Fakat tabi bu fiyata YUH, OHA ve ÇÜŞ başta olmak üzere üç harfli bir çok tepki gösterilebilir. Önceden üçlemeyi oynamış olanlar için ekstra bir şey yok. Bunun yerine geçenlerde bedavaya alınmış olan Battlefront 2'yi deneyimlemek çok daha mantıklı duruyor...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapılan fazla bir şey yok gibi görünüyor. Hayal kırıklığı bence.

    Post-processing, retexture yapmışlar. Bence direk REMAKE bekliyordum, frostbite ile. Böyle bir seri bunu hak ediyor.
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