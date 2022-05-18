Mastercard’ın yeni ödeme yöntemi: gülümseyin

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NFC teknolojisinin ve akıllı saatlerin yaygınlaşması ile Google Pay, Apple Pay ve Samsung Pay gibi elektronik ödeme yöntemleri ciddi anlamda popülerlik kazandı. Standart ödeme yöntemlerine göre daha güvenli bir kullanım sunan bu seçeneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mastercard’ın yeni ödene yöntemi parmak izi veya yüz tanımaya rakip oluyor.

Ödeme yapmak için tek ihtiyacınız olan şey yüzünüz

Mastercard, geçtiğimiz günlerde Biometric Checkout Program’ını duyurdu. Mastercard’ın yeni programı ile ödeme yapmak için tek ihtiyacınız olan şey yüzünüz olacak. Herhangi bir cihaz veya kart gerektirmeyen ödeme yöntemi biyometrik veriler ile çalışıyor. Üye olunduktan sonra kullanıcılar, desteklenen mağazalarda kameraya bakıp gülümseyerek veya el sallayarak ödeme yapabilecek. Mastercard; yeni ödeme yönteminin kullanıcılara hızlı ve güvenli bir ödeme sunacağını, mağazalara ise daha hızlı işlemler ve kısa sıralar sunacağını belirtiyor. Ayrıca program, öneriler ile kullanıcılara daha kişisel bir alışveriş deneyimi sunacak.

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Mastercard’ın yeni programı şimdilik deneme sürecinde ve yalnızca Brezilya’da 5 adet süpermarkette çalışıyor. Ancak şirket, yeni programı uluslararası olarak kullanıma sunmayı planlıyor. Mastercard; NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID ve Fujitsu Limited ile çalışarak sistemi genişletmek istiyor. Bakalım Mastercard’ın yeni programı global olarak başarılı olabilecek mi.

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