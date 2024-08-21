Fable ve Magic Carpet yaratıcısından Masters of Albion

Masters of Albion neler sunuyor?
Masters of Albion ilk bakışta bir tıkla-ilerle strateji oyunu gibi görünüyor. Binalar inşa ederek insanları besliyor ve görevleri yerine getiriyorsunuz. Para kazandıkça daha fazla bina ve geliştirme unsuru açılıyor, köyünüz büyüyor. Tıklama yaptığınız Tanrının Eli karakteri ile köylüleri havaya kaldırarak farklı noktalara taşıyabiliyorsunuz.
Gece olduğunda ise oyunun asıl dinamikleri ortaya çıkıyor. Köye saldıran yaratıklara karşı kahramanlara sahipsiniz. Bakış açısı el karakterinden kahraman karakterine geçiş yapıyor ve üçüncü şahıs olarak yaratık kovalıyorsunuz. İstediğiniz anda yeniden el karakterine geçiyor ve bu kez farklı büyüler yaparak yaratıkları öldürüyorsunuz. Açık dünya oyunu olacak Masters of Albion, Steam istek listesine eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.