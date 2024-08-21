Fable ve Magic Carpet yaratıcısından Masters of Albion

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Tam Boyutta Gör Magic Carpet başta olmak üzere Fable ve Black & White gibi yapımlarla oyun dünyasında efsane olan Peter Molyneux, yine dikkat çekici bir yapımla geliyor. Masters of Albion bir Tanrı oyunu olarak tanımlanıyor.

Masters of Albion neler sunuyor?

Masters of Albion ilk bakışta bir tıkla-ilerle strateji oyunu gibi görünüyor. Binalar inşa ederek insanları besliyor ve görevleri yerine getiriyorsunuz. Para kazandıkça daha fazla bina ve geliştirme unsuru açılıyor, köyünüz büyüyor. Tıklama yaptığınız Tanrının Eli karakteri ile köylüleri havaya kaldırarak farklı noktalara taşıyabiliyorsunuz.

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Gece olduğunda ise oyunun asıl dinamikleri ortaya çıkıyor. Köye saldıran yaratıklara karşı kahramanlara sahipsiniz. Bakış açısı el karakterinden kahraman karakterine geçiş yapıyor ve üçüncü şahıs olarak yaratık kovalıyorsunuz. İstediğiniz anda yeniden el karakterine geçiyor ve bu kez farklı büyüler yaparak yaratıkları öldürüyorsunuz. Açık dünya oyunu olacak Masters of Albion, Steam istek listesine eklendi.

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Masters of Albion duyuruldu