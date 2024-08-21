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    Fable ve Magic Carpet yaratıcısından Masters of Albion

    Gamescom etkinliğinde tanıtımı yapılan Masters of Albion, büyük bir kontrol sahibi olduğunuz ve klasik RTS haricinde kahramanlarla yaratık avladığınız bir oyun. 
    Masters of Albion Tam Boyutta Gör
    Magic Carpet başta olmak üzere Fable ve Black & White gibi yapımlarla oyun dünyasında efsane olan Peter Molyneux, yine dikkat çekici bir yapımla geliyor. Masters of Albion bir Tanrı oyunu olarak tanımlanıyor.

    Masters of Albion neler sunuyor?

    Masters of Albion ilk bakışta bir tıkla-ilerle strateji oyunu gibi görünüyor. Binalar inşa ederek insanları besliyor ve görevleri yerine getiriyorsunuz. Para kazandıkça daha fazla bina ve geliştirme unsuru açılıyor, köyünüz büyüyor. Tıklama yaptığınız Tanrının Eli karakteri ile köylüleri havaya kaldırarak farklı noktalara taşıyabiliyorsunuz.

    Gece olduğunda ise oyunun asıl dinamikleri ortaya çıkıyor. Köye saldıran yaratıklara karşı kahramanlara sahipsiniz. Bakış açısı el karakterinden kahraman karakterine geçiş yapıyor ve üçüncü şahıs olarak yaratık kovalıyorsunuz. İstediğiniz anda yeniden el karakterine geçiyor ve bu kez farklı büyüler yaparak yaratıkları öldürüyorsunuz. Açık dünya oyunu olacak Masters of Albion, Steam istek listesine eklendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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