Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir

    Warner Bros koronavirüs salgınına daha fazla dayanamadı ve Matrix 4'ün çekimlerini durdurulduğunu açıkladı. Sürecin uzaması durumunda filmin vizyona tarihinin ertelenebileceği söyleniyor.
    3 gün
    2b
    1
    4
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir

    Koronavirüs salgını sinema ve televizyon sektörünü etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının en merakla beklenen filmi Matrix 4'ün çekimleri de tahmin edildiği gibi ertelendi. Yapımcı stüdyo Warner Bros prodüksiyon sürecinin süresiz bir şekilde durdurulduğunu açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Matrix 4 setinden patlama görüntüleri: San Francisco 'savaş alanına' döndü

    Matrix 4'ün bu hafta içerisinde Berlin'de kapalı bir sette çekimlere devam etmesi bekleniyordu. Warner Bros'un çekimleri ertelememek için her türlü seçeneği denediği belirtiliyor. Ancak son olarak ABD ve Avrupa arasında alınan ulaşım yasağı kararlarının ardından bugünkü erteleme kararı da kaçınılmaz olmuş. Warner Bros ayrıca The Batman ve Fanstastic Beasts 3 filmlerinin de çekimlerini yine süresiz bir şekilde durdurdu.

    Matrix 4'ün gösterim tarihi 21 Mayıs 2021 olarak ayarlanmış durumda. Çekimlerin durdurulmasıyla birlikte elbette vizyon tarihinin de ertelenme ihtimali bulunuyor. Sürecin uzaması durumunda Warner Bros tarafından bu yönde bir karar gelebilir.

    Matrix 4'ün senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırlamıştı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

    Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.



    https://collider.com/fantastic-beasts-3-king-richard-coronavirus-warner-bros/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 3 gün
    inşallah seriyi rezil etmezler, tıpkı terminatörü rezil ettikleri gibi..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    WB 3 gün
    Ajan Smith olmadiktan sonra zaten..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı 3 gün Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak 3 gün Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor 3 gün Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı 3 gün Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault 3 gün Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin geleceği resmi olarak doğrulandı 3 gün Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi 3 gün Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu 3 gün Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi 3 gün Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı 3 gün Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı 3 gün Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! 3 gün RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı 3 gün Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor 3 gün CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek 3 gün Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı 3 gün Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir Sonraki 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 4 gün Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi 4 gün TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah 4 gün Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü 4 gün Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir 4 gün Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler 4 gün Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım! 4 gün Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı 4 gün Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim