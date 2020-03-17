Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir

Koronavirüs salgını sinema ve televizyon sektörünü etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının en merakla beklenen filmi Matrix 4'ün çekimleri de tahmin edildiği gibi ertelendi. Yapımcı stüdyo Warner Bros prodüksiyon sürecinin süresiz bir şekilde durdurulduğunu açıkladı.

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Matrix 4'ün bu hafta içerisinde Berlin'de kapalı bir sette çekimlere devam etmesi bekleniyordu. Warner Bros'un çekimleri ertelememek için her türlü seçeneği denediği belirtiliyor. Ancak son olarak ABD ve Avrupa arasında alınan ulaşım yasağı kararlarının ardından bugünkü erteleme kararı da kaçınılmaz olmuş. Warner Bros ayrıca The Batman ve Fanstastic Beasts 3 filmlerinin de çekimlerini yine süresiz bir şekilde durdurdu.

Matrix 4'ün gösterim tarihi 21 Mayıs 2021 olarak ayarlanmış durumda. Çekimlerin durdurulmasıyla birlikte elbette vizyon tarihinin de ertelenme ihtimali bulunuyor. Sürecin uzaması durumunda Warner Bros tarafından bu yönde bir karar gelebilir.

Matrix 4'ün senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırlamıştı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

https://collider.com/fantastic-beasts-3-king-richard-coronavirus-warner-bros/

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