Mazda, 2028 yılına kadar elektrikli araç üretimine odaklanacak

Bununla birlikte Mazda, gelecekteki EV tesisinin yeri olarak ABD yerine Meksika'yı tercih etmeye daha istekli. Şirket daha önce, 2030 yılına kadar elektrikli araç üretimi için 10,6 milyar dolarlık bir iş planı sunmuştu. 2028 yılı Mazda'nın önceki CEO'su Akira Marumoto'nun öngördüğünden biraz daha geç. Marumoto elektrikli araç üretiminin en geç 2027 yılında başlayacağını tahmin ediyordu.
Tamamen elektrikli Mazda modelleri yolda
Mazda'nın birkaç çeşit tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planladığı da biliniyor. Bunlardan biri, hibrit güç aktarma organları ve içten yanmalı güç ünitelerinin kullanımını sağlayan mevcut mimari temelinde üretilecek. Bir diğer elektrikli araç ise özel bir EV platformu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)