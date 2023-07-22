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    Mazda, 2028 yılına kadar elektrikli araç üretimine odaklanacak

    Japon otomotiv devi Mazda, 2028 yılından itibaren elektrikli araç üretimine odaklanma planları yapıyor. İşte şirketin yol haritası.                              
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    Mazda, 2028 yılına kadar elektrikli araç üretimine odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Mazda CEO'su Masahiro Moro, şirketin elektrikli araçlarının (EV) üretimini 2028 yılından itibaren Kuzey Amerika'da gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi.

    Bununla birlikte Mazda, gelecekteki EV tesisinin yeri olarak ABD yerine Meksika'yı tercih etmeye daha istekli. Şirket daha önce, 2030 yılına kadar elektrikli araç üretimi için 10,6 milyar dolarlık bir iş planı sunmuştu. 2028 yılı Mazda'nın önceki CEO'su Akira Marumoto'nun öngördüğünden biraz daha geç. Marumoto elektrikli araç üretiminin en geç 2027 yılında başlayacağını tahmin ediyordu.

    Tamamen elektrikli Mazda modelleri yolda

    Mazda'nın birkaç çeşit tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planladığı da biliniyor. Bunlardan biri, hibrit güç aktarma organları ve içten yanmalı güç ünitelerinin kullanımını sağlayan mevcut mimari temelinde üretilecek. Bir diğer elektrikli araç ise özel bir EV platformu olacak.

    Mazda, 2028 yılına kadar elektrikli araç üretimine odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Mazda her iki varyantı da 2025 ile 2027 yılları arasında üretimin ikinci aşamasında sunmayı planlıyor. Şirketin şu anda satışta olan bir elektrikli aracı var: MX-30 Crossover. Mazda, elektrikli araçların 2030 yılında küresel satışların yüzde 25 ila 40'ını oluşturmasını bekliyor.
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    Evren7 1 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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