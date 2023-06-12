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    McDonald's, ChatGPT'den tarif alarak iki yeni içecek hazırladı

    McDonald's, ChatGPT'den destek alarak iki farklı smoothie tarifi hazırladı. ChatGPT'nin hazırladığı smoothie içecekler satışa sunuldu.                              
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    McDonald's, ChatGPT'den tarif alarak içecek hazırladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ChatGPT, birbirinden farklı sektörlerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu defa McDonald’s Türkiye, yeni ürünleri için ChatGPT’den destek aldı.

    McDonald’s, ChatGPT’ye Türk gençlerinin yaz sezonu için beklenti ve hayallerinden bahsederek buna uygun tatlı ve ferah bir içecek tarifi hazırlamasını istedi. ChatGPT iki farklı smoothie tarifi hazırladı. "Haiyalimdeki Tarifler” ismindeki yeni smoothie menüsü, İstanbul’un İstanbul Merter, Levent, Caddebostan ve Acıbadem semtlerindeki McCafe şubelerinde satışa sunuldu.

    ChatGPT’nin tarifiyle hazırlanan Lemon Chiller Smoothie

    McDonald’s Türkiye: “Sahil kenarında koşmak benim tutkum. Bu yüzden yazları dışarıda çok vakit geçiriyorum ama kızgın güneş bazen çok bunaltıcı olabiliyor. Yazın sıcak havanın verdiği bunaltıcı etkiyi uzak tutmak için mükemmel bir içecek arıyorum. Arada kendimi şımartmak istediğimde hep önünden geçtiğim McCafe’den gidip alabileceğim, ne zaman yenilenmek istersem gidip içebileceğim ama aynı zamanda harika bir elektrolit olsun.”

    McDonald's, ChatGPT'den tarif alarak içecek hazırladı Tam Boyutta Gör

    ChatGPT’nin tarifiyle hazırlanan Unicorn Smothie

    McDonald’s Türkiye: “Yaz için sabırsızlanıyorum! Yaz tatilleri benim için her zaman büyülüdür. Eskiden beri en sevdiğim aktivite ise güzel bir yaz gününde çimlere uzanıp gökyüzüne bakıp bulutları seyretmek. Dikkatli bakınca o bulutlar anlamlanmaya başlar ya, işte o zaman hayal gücü özgürleşir, o bulutlar bazen bir film sahnesine bazen de bir renkli masal dünyasını anlatır. Keşke McCafe’de böyle bir içecek olsa.”

    McDonald's, ChatGPT'den tarif alarak içecek hazırladı Tam Boyutta Gör

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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