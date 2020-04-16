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    McDonald's'ın 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı

    Hafta başında bir duyuru yapan McDonald’s, 15 Nisan'da 5G ürünü tanıtacağını açıklamıştı. Herkes şirketten akıllı telefon tarzı bir ürün beklerken firma yeni kızarmış tavuğunu tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    McDonald's'ın 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı
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    Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaparak 15 Nisan tarihinde 5G ürünü tanıtacağını açıklamıştı.

    Şirket dün sadece McDonald's müşterilerinin değil aynı zamanda teknoloji sektörünün de merakla beklediği ürününü tanıttı.

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    Yayınlanan posterde 5G logosu ve dikdörtgen hatlara sahip bir mobil cihaz silüeti yer aldığı için herkes şirketin akıllı telefon duyurmasını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı.

    5G'nin popülaritesini kullandı

    Şirketin bahsettiği 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı. McDonald's 5G'nin popülaritesinden faydalanmak için böyle bir reklam kampanyasına imza atmış gibi görünüyor.

    McDonald's'ın 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı
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    McCrispy Chicken olarak isimlendirilen ürün yakında Çin'de satışa sunulacak. Kızarmış tavuğun özel sos ve baharatlarla hazırlandığı belirtiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/15/no-mcdonalds-didnt-release-a-5g-phone-its-a-new-fried-chicken Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 1 sa. en beğenilen
    5G nin yaydığı radyasyonla mı kizartmışlar anlamadım mevzuyu
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 24 dk.
    İyi öyleyse Iphone da yeni gizli projesini "kızarmış ve özel soslu" diye lanse etsin biz de tavuk çıkaracaklar sanalım.
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    NaciAydinlar 34 dk. yeni yorumcu
    Yeresen kanadın çıkıyor 😂
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    .V. 50 dk.
    "5G nin yaydığı radyasyonla mı kizartmışlar anlamadım mevzuyu"

    Demeye geldim gidiyorum, acaba kaç ghz'de kızartmışlar?

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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. en beğenilen
    5G nin yaydığı radyasyonla mı kizartmışlar anlamadım mevzuyu
    Yanıtla +8
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    snotty1 1 sa.
    Şenpiliç 5G den büyüktür
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 1 sa.
    Türkiye'ye ne zaman gelir acaba?
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 sa.
    Bir gülme geldi. Telefon falan da beklemiyordum, bekleyenlere gülüyorum.
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