McDonald's'ın 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı

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Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaparak 15 Nisan tarihinde 5G ürünü tanıtacağını açıklamıştı.

Şirket dün sadece McDonald's müşterilerinin değil aynı zamanda teknoloji sektörünün de merakla beklediği ürününü tanıttı.

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Yayınlanan posterde 5G logosu ve dikdörtgen hatlara sahip bir mobil cihaz silüeti yer aldığı için herkes şirketin akıllı telefon duyurmasını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı.

5G'nin popülaritesini kullandı

Şirketin bahsettiği 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı. McDonald's 5G'nin popülaritesinden faydalanmak için böyle bir reklam kampanyasına imza atmış gibi görünüyor.

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McCrispy Chicken olarak isimlendirilen ürün yakında Çin'de satışa sunulacak. Kızarmış tavuğun özel sos ve baharatlarla hazırlandığı belirtiliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/15/no-mcdonalds-didnt-release-a-5g-phone-its-a-new-fried-chicken

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