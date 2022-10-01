McLaren Formula 1 Chrome Temalarını Test Sürüşüne Çıkarın!

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Kısa süre önce McLaren F1 Takımı ile ortaklık kuran Chrome, ekibin iletişim tarafındaki ihtiyaçlarında kullanılması amacıyla yaklaşık 500 adet Android telefon, tablet ve kulaklık cihazlarını yarış ekibi ve destek takımlarının kullanıma sunmuştu. McLaren’in Chrome temalı F1 aracının da görünmesinin ardından Chrome fanları, daha fazlası için talepler oluşturmaya başladı.

Şimdi ise Chrome tarayıcıya gelen McLaren F1 temalarıyla fanlar, F1 sevgilerini her gün saatlerce kullandıkları tarayıcılarında da görecekler. Yayınlanan altı yeni özel temanın içerisinde McLaren’in papaya aracının görünmesinin yanında yarış günlerinden favori fotoğraflar da yeni sekme sayfasını şenlendiriyor.

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Siz de hemen şimdi McLaren Formula 1 Chrome temalarını test sürüşüne çıkarmak isterseniz buradan Chrome Web Store’a giderek tarayıcınızı ikonik McLaren turuncusuna çevirebilirsiniz.

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McLaren F1 Chrome Temalarını Test Sürüşüne Çıkarın!