McLaren Formula 1 Chrome Temalarını Test Sürüşüne Çıkarın!

Kısa süre önce McLaren F1 Takımı ile ortaklık kuran Chrome, ekibin iletişim tarafındaki ihtiyaçlarında kullanılması amacıyla yaklaşık 500 adet Android telefon, tablet ve kulaklık cihazlarını yarış ekibi ve destek takımlarının kullanıma sunmuştu. McLaren’in Chrome temalı F1 aracının da görünmesinin ardından Chrome fanları, daha fazlası için talepler oluşturmaya başladı.
Şimdi ise Chrome tarayıcıya gelen McLaren F1 temalarıyla fanlar, F1 sevgilerini her gün saatlerce kullandıkları tarayıcılarında da görecekler. Yayınlanan altı yeni özel temanın içerisinde McLaren’in papaya aracının görünmesinin yanında yarış günlerinden favori fotoğraflar da yeni sekme sayfasını şenlendiriyor.
Siz de hemen şimdi McLaren Formula 1 Chrome temalarını test sürüşüne çıkarmak isterseniz buradan Chrome Web Store’a giderek tarayıcınızı ikonik McLaren turuncusuna çevirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum