MediaTek, 3nm mobil işlemciler için tarih verdi: Gelişim çok büyük!

MediaTek ve TSMC, 3nm yongayı geliştirdi
MediaTek ve TSMC henüz 3nm yonga setinin resmi adını vermedi ancak muhtemelen 'Dimensity' başlığını taşıyacak diyebiliriz. Bununla birlikte TSMC'nin Avrupa ve Asya Satışlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Cliff Hou, her iki şirketin de yeni nesil üretim süreçleri üzerindeki çalışmalarına devam edeceğini belirterek daha iyi yonga setlerine işaret ediyor.
Öte yandan Dimensity 9300 duyurusu yaklaşırken yeni 3nm yonga setinin hacimli üretiminin yukarıda da belirtildiği gibi 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da nihayetinde zaferin Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olacağı söylenen A17 Bionic'e ait olacağı ve rekabete karşı bir yıllık bir avantaj sağlayacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.