MediaTek çıtayı yükseltiyor: 4nm süreci gündemde

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Geçen yıl yaptığı büyük atak ile mobil yonga pazarında liderliği göğüsleyen MediaTek çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Firma üretim süreci yarışında rakibi Qualcomm’un önüne geçebilecek bir hamle yapmak üzere.

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Özellikle 5G destekli Dimensity yonga seti serisi ile büyük başarı yakalayan MediaTek geçen yılı Qualcomm’un önünde tamamlamayı başardı. Firma bu bakımdan başarısını daha da ileri götürmek istiyor.

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Kaynaklara göre firma 4nm ve hatta 3nm sürecinde tasarımlar için düğmeye basmış durumda. İşler yolunda giderse TSMC’nin 4nm sürecindeki ilk müşterilerinden birisi olma şansına sahip olacak. Kaynaklar bu anlamda Qualcomm’un da önüne geçebileceğini düşünüyor.

5G entegrasyonunu önemli oranda arttıran MediaTek gelişmiş yonga setlerinde de 5G teknolojisini kullanacak. Daha çok üst seviye ve amiral gemisi modellere hitap edecek olan 4nm süreci sayesinde MediaTek’in müşterilerini de önemli miktarda arttıracağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yüksek maliyetler nedeniyle bu yongalarda bir miktar fiyat artışı olacak.

https://www.gizmochina.com/2021/04/19/mediatek-shift-to-4nm-chipmaking-process/

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