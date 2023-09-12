Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, pazarda ciddi bir rakip olmayı başardı. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren marka, Dimensity ailesinin yeni üyesi Dimensity 7200 Ultra yonga setini duyurdu. Peki orta seviye cihazlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı

Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7200 Ultra, selefi Dimensity 7200'e benzer şekilde 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Bu noktada iki adet 2.8GHz Cortex A715 çekirdeği ve altı adet 2.0GHz Cortex A510 verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciye, Mali-G610 GPU eşlik edecek. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş.

Orta seviyede rekabet kızışıyor

Bunlara ek olarak, 5G desteği, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), çift 5G bekleme gibi standartları beraberinde getiren Dimensity 7200 Ultra, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 4K30FPS video kaydının yanı sıra 200 MP çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar Full HD+ ekranlara destek sunacak. Ek olarak değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.

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İşlemcinin diğer özellikleri arasında AI işleme için beşinci nesil MediaTek APU 650, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, hangi cihazların Dimensity 7200 Ultra tarafından destekleneceğini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Dimensity 7200 Ultra'dan güç alacacağını doğruladı. Akıllı telefonların bu ay 200MP kamera sensörüyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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MediaTek Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı: İlk Xiaomi kullanacak