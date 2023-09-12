MediaTek Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı: İlk Xiaomi kullanacak

Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı
Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7200 Ultra, selefi Dimensity 7200'e benzer şekilde 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Bu noktada iki adet 2.8GHz Cortex A715 çekirdeği ve altı adet 2.0GHz Cortex A510 verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciye, Mali-G610 GPU eşlik edecek. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş.
Orta seviyede rekabet kızışıyor
Bunlara ek olarak, 5G desteği, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), çift 5G bekleme gibi standartları beraberinde getiren Dimensity 7200 Ultra, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 4K30FPS video kaydının yanı sıra 200 MP çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar Full HD+ ekranlara destek sunacak. Ek olarak değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.
İşlemcinin diğer özellikleri arasında AI işleme için beşinci nesil MediaTek APU 650, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, hangi cihazların Dimensity 7200 Ultra tarafından destekleneceğini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Dimensity 7200 Ultra'dan güç alacacağını doğruladı. Akıllı telefonların bu ay 200MP kamera sensörüyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.