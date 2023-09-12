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    MediaTek Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı: İlk Xiaomi kullanacak

    MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 7200 Ultra platformunu duyurdu. Peki orta seviye akıllı telefonlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? İşte MediaTek 7200 Ultra özellikleri.
    MediaTek Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı: İlk Xiaomi kullanacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, pazarda ciddi bir rakip olmayı başardı. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren marka, Dimensity ailesinin yeni üyesi Dimensity 7200 Ultra yonga setini duyurdu. Peki orta seviye cihazlara eşlik edecek işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı

    Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7200 Ultra, selefi Dimensity 7200'e benzer şekilde 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Bu noktada iki adet 2.8GHz Cortex A715 çekirdeği ve altı adet 2.0GHz Cortex A510 verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciye, Mali-G610 GPU eşlik edecek. Ayrıca MediaTek tarafından hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM desteği tercih edilmiş.

    Orta seviyede rekabet kızışıyor

    Bunlara ek olarak, 5G desteğiGNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), çift 5G bekleme gibi standartları beraberinde getiren Dimensity 7200 Ultra, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda 4K30FPS video kaydının yanı sıra 200 MP çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar Full HD+ ekranlara destek sunacak. Ek olarak değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.

    İşlemcinin diğer özellikleri arasında AI işleme için beşinci nesil MediaTek APU 650, Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işleme, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteği ve AV1 ve VP-9 kodekleriyle uyumluluk yer alıyor. MediaTek, hangi cihazların Dimensity 7200 Ultra tarafından destekleneceğini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Dimensity 7200 Ultra'dan güç alacacağını doğruladı. Akıllı telefonların bu ay 200MP kamera sensörüyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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