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    MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı

    Tayvan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek, 200 MP'ye kadar kamera desteği sunan Dimensity 8000, 8100, 1300 yonga setlerini piyasaya sürdü.                   
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    MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı
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    MediaTek bugün işlemci serisini Dimensity 8100, Dimensity 8000 ve Dimensity 1300 olmak üzere üç yeni çip ile genişletti ve bu üç yonga seti tarafından desteklenen bir dizi cihaz 2022'nin ilk ve ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

    Dimenisty 8000 ve Dimensity 8100 birçok yönden benzerlik gösteriyor. Her iki yonga seti de 5nm TSMC standartlarına göre üretilmiş ve dört adet Cortex-A78 çekirdeği, dört adet de enerji verimli Cortex-A55 çekirdeği ile donatılmış. Yonga setleri arasındaki fark, Cortex-A78 çekirdeklerinin frekansında yatmakta: Dimensity 8100 için 2.85 GHz ve Dimensity 8000 için ise 2.75 GHz.

    Yeni Dimensity işlemcili cihazlar bu yıl çıkacak

    Mali-G610 MC6 GPU, görüntü işlemeden sorumlu. Oyun performansını artırmak için her iki yonga seti de MediaTek HyperEngine 5.0 teknolojisini kullanıyor. Diğer önemli özelliklerin yanı sıra Dimnsity 8100 ve Dimensity 8000, 200 MP'ye kadar kamera sensörlerini ve HDR10+ 4K 60 FPS video kaydını desteklemekte.

    Dimenisty 1300, orta bütçeli akıllı telefon pazarında bir hit olma potansiyeline sahip. Yonga seti, TSMC'nin 6nm fabrikasyon süreci ile üretilmiş. Dimensity 1300, 3.0GHz'de bir performans Cortex-A78 çekirdeği, daha düşük bir frekansta üç Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz'de dört Cortex-A55 çekirdeği ile donatılmış. Ayrıca 9 çekirdekli bir Mali-G77 GPU ve yapay zeka desteğine de sahip.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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