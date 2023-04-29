MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı

Dimensity 9200+ rekor kırdı
Mevcut sızıntılara göre MediaTek 9200+, 4nm FinFET işlemi üzerine inşa edilecek ve selefi Dimensity 9200'e kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Bu noktada en güçlü CPU çekirdeği ve grafik biriminde ufak saat hızı artışları ile karşılaşacağız. Bellek, mimari ve işlem teknolojisi ise aynı kalacak.
Yeni yonga setinin detaylı ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Öte yandan mevcut sızıntılar, platformun bir adet Cortex-X3, üç adet Cortex-A715 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeğini temel alacağını söylüyor. Grafik birimi tarafında ise Immortalis-G715 MC11 kullanılacak.
MediaTek’in açıklamalarına göre Dimensity 9200+, 10 Mayıs’ta piyasaya çıkacak. Yeni yonga setinin ilk olarak amiral gemisi Vivo ve Realme telefonlara eşlik etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah