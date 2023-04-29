MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 9200+, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görünmeye başladı. Erken test sonuçlarına göre Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bırakmayı başarıyor. İşte detaylar.

Dimensity 9200+ rekor kırdı

Mevcut sızıntılara göre MediaTek 9200+, 4nm FinFET işlemi üzerine inşa edilecek ve selefi Dimensity 9200'e kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Bu noktada en güçlü CPU çekirdeği ve grafik biriminde ufak saat hızı artışları ile karşılaşacağız. Bellek, mimari ve işlem teknolojisi ise aynı kalacak.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dimensity 9200+, Geekbench V6'da tek çekirdekte 2121, çoklu çekirdekte ise 5655 puan alıyor. Rakibi Snapdragon 8 Gen 2'nin ise benzer testlerde 1510 ve 4600 skorlarına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu bağlamda yeni platform, tüm Android CPU performans rekorlarını geride bırakıyor diyebiliriz.

Yeni yonga setinin detaylı ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Öte yandan mevcut sızıntılar, platformun bir adet Cortex-X3, üç adet Cortex-A715 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeğini temel alacağını söylüyor. Grafik birimi tarafında ise Immortalis-G715 MC11 kullanılacak.

MediaTek Dimensity 9200+ geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı 2 gün önce eklendi

MediaTek’in açıklamalarına göre Dimensity 9200+, 10 Mayıs’ta piyasaya çıkacak. Yeni yonga setinin ilk olarak amiral gemisi Vivo ve Realme telefonlara eşlik etmesi bekleniyor.

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