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    MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı

    MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 9200+ Geekbench'te test edildi. Peki tepe model cihazlara güç verecek işlemci neler sunuyor? İşte erken test sonuçları. 
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    MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 9200+, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görünmeye başladı. Erken test sonuçlarına göre Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bırakmayı başarıyor. İşte detaylar.

    Dimensity 9200+ rekor kırdı

    Mevcut sızıntılara göre MediaTek 9200+, 4nm FinFET işlemi üzerine inşa edilecek ve selefi Dimensity 9200'e kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Bu noktada en güçlü CPU çekirdeği ve grafik biriminde ufak saat hızı artışları ile karşılaşacağız. Bellek, mimari ve işlem teknolojisi ise aynı kalacak. 

    MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı
    Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dimensity 9200+, Geekbench V6'da tek çekirdekte 2121, çoklu çekirdekte ise 5655 puan alıyor. Rakibi Snapdragon 8 Gen 2'nin ise benzer testlerde 1510 ve 4600 skorlarına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu bağlamda yeni platform, tüm Android CPU performans rekorlarını geride bırakıyor diyebiliriz.

    Yeni yonga setinin detaylı ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Öte yandan mevcut sızıntılar, platformun bir adet Cortex-X3, üç adet Cortex-A715 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeğini temel alacağını söylüyor. Grafik birimi tarafında ise Immortalis-G715 MC11 kullanılacak.

    MediaTek’in açıklamalarına göre Dimensity 9200+, 10 Mayıs’ta piyasaya çıkacak. Yeni yonga setinin ilk olarak amiral gemisi Vivo ve Realme telefonlara eşlik etmesi bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 53 dakika önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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