MediaTek Dimensity 8400 sızdırıldı, testler başladı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde yaptığı atılımlarla Android dünyasının en güçlü yonga setlerine imza atmayı başaran Tayvanlı MediaTek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şimdi de Dimensity 8400 testleri başladı.

Dimensity 8400 neler sunacak?

Amiral gemisi seviyesinde Dimensity 9400 yonga setini piyasaya süren MediaTek, premium orta seviyede ise Dimensity 8400 yonga setini hazırlıyor. HyperOS kodlarında ve Xiaomi web sitesinde ortaya çıkan işaretler ilk akıllı telefonun da Xiaomi’den geleceğini gösteriyor.

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Son olarak Xiaomi 14T akıllı telefonunda kullanılan Dimensity 8300 yonga setinde Cortex-A715 ve Cortex-A510 çekirdekleri yer alıyordu. 4nm sürecinde üretilen yonga setinin 6 çekirdekli Mali-G615 grafik birimi de bulunuyordu.

Dimensity 8400 yonga setinin teknik detayları henüz bilinmiyor ancak Cortex-A720 ve Mali-G620 mimarilerinin kullanılması kesin gibi. Bu da performans tarafında önemli bir iyileştirme yaşanmasını sağlayacak.

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