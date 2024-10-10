MediaTek Dimensity 8400 sızdırıldı, testler başladı

Dimensity 8400 neler sunacak?
Amiral gemisi seviyesinde Dimensity 9400 yonga setini piyasaya süren MediaTek, premium orta seviyede ise Dimensity 8400 yonga setini hazırlıyor. HyperOS kodlarında ve Xiaomi web sitesinde ortaya çıkan işaretler ilk akıllı telefonun da Xiaomi’den geleceğini gösteriyor.
Son olarak Xiaomi 14T akıllı telefonunda kullanılan Dimensity 8300 yonga setinde Cortex-A715 ve Cortex-A510 çekirdekleri yer alıyordu. 4nm sürecinde üretilen yonga setinin 6 çekirdekli Mali-G615 grafik birimi de bulunuyordu.
Dimensity 8400 yonga setinin teknik detayları henüz bilinmiyor ancak Cortex-A720 ve Mali-G620 mimarilerinin kullanılması kesin gibi. Bu da performans tarafında önemli bir iyileştirme yaşanmasını sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.