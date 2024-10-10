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    MediaTek Dimensity 8400 sızdırıldı, testler başladı

    HyperOS kodlarında ve Xiaomi web sitesinde ortaya çıkan işaretler MediaTek Dimensity 8400 yonga setinin test aşamasında olduğunu gösteriyor. Yeni yonga seti performansı da ileri taşıyacak.
    Dimensity 8400 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yaptığı atılımlarla Android dünyasının en güçlü yonga setlerine imza atmayı başaran Tayvanlı MediaTek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şimdi de Dimensity 8400 testleri başladı.

     Dimensity 8400 neler sunacak?

    Amiral gemisi seviyesinde Dimensity 9400 yonga setini piyasaya süren MediaTek, premium orta seviyede ise Dimensity 8400 yonga setini hazırlıyor. HyperOS kodlarında ve Xiaomi web sitesinde ortaya çıkan işaretler ilk akıllı telefonun da Xiaomi’den geleceğini gösteriyor. 

    Son olarak Xiaomi 14T akıllı telefonunda kullanılan Dimensity 8300 yonga setinde Cortex-A715 ve Cortex-A510 çekirdekleri yer alıyordu. 4nm sürecinde üretilen yonga setinin 6 çekirdekli Mali-G615 grafik birimi de bulunuyordu. 

    Dimensity 8400 yonga setinin teknik detayları henüz bilinmiyor ancak Cortex-A720 ve Mali-G620 mimarilerinin kullanılması kesin gibi. Bu da performans tarafında önemli bir iyileştirme yaşanmasını sağlayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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