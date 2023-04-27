MediaTek Dimensity 9200+ geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün hız kazanıyor. Öyle ki pazarın önde gelen isimlerinden MediaTek, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 platformuna yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu noktada bir süredir sızıntılara konu olan MediaTek Dimensity 9200+ modelininne zaman tanıtılacağı nihayet belli oldu. Peki yeni yonga seti neler sunacak? İşte bildiklerimiz

MediaTek Dimensity 9200+ özellikleri

Bugün yapılan resmi duyuruda Mediatek, yeni amiral gemisi Dimensity 9200+ platformunun 10 Mayıs'ta tanıtılacağını duyurdu. Paylaşılan detaylara göre MediaTek 9200+, 4nm FinFET işlemi üzerine inşa edilecek ve selefi Dimensity 9200'e kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Bu bağlamda en güçlü CPU çekirdeği ve grafik biriminde saat hızı artışları ile karşılaşacağız. Bellek, mimari ve işlem teknolojisi ise aynı kalacak.

Tam Boyutta Gör Yeni yonga setinin detaylı ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Öte yandan mevcut sızıntılar, platformun bir adet Cortex-X3, üç adet Cortex-A715 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeğini temel alacağını söylüyor. Grafik birimi tarafında ise Immortalis-G715 MC11 kullanılacak.

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Gelecekte hangi telefonların Dimensity 9200+ kullanacağı açıklanmadı. Ancak yeni yonga setinin ilk olarak Realme tarafından kullanılması bekleniyor. Yeni platformu kullanacak ikinci marka ise kuvvetle muhtemel Vivo olacak. Söylentiler Dimensity 9200+ destekli Vivo X90S Pro, iQOO Neo 8 Pro ve iQOO 11S olmak üzere en az üç telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

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