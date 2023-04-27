MediaTek Dimensity 9200+ geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

MediaTek Dimensity 9200+ özellikleri
Bugün yapılan resmi duyuruda Mediatek, yeni amiral gemisi Dimensity 9200+ platformunun 10 Mayıs'ta tanıtılacağını duyurdu. Paylaşılan detaylara göre MediaTek 9200+, 4nm FinFET işlemi üzerine inşa edilecek ve selefi Dimensity 9200'e kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Bu bağlamda en güçlü CPU çekirdeği ve grafik biriminde saat hızı artışları ile karşılaşacağız. Bellek, mimari ve işlem teknolojisi ise aynı kalacak.
Gelecekte hangi telefonların Dimensity 9200+ kullanacağı açıklanmadı. Ancak yeni yonga setinin ilk olarak Realme tarafından kullanılması bekleniyor. Yeni platformu kullanacak ikinci marka ise kuvvetle muhtemel Vivo olacak. Söylentiler Dimensity 9200+ destekli Vivo X90S Pro, iQOO Neo 8 Pro ve iQOO 11S olmak üzere en az üç telefonun yolda olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”