Apple Bionic A16'nın rakibi MediaTek Dimensity 9200 tanıtıldı: İşte özellikleri

MediaTek Dimensity 9200 nelere sahip?
4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu yonga setinin grafik işlemcisi Immoralis-G715. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin yapısına baktığımızda 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan Cortex-X1 çekirdeğini, 3 adet 2.85 GHz hızında çalıştırılan Cortex A715'i ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex A510'u görüyoruz.
Immoralis-G715 ışıklandırma ve gölge efektleri konusunda ışın izleme özelliğine sahip. Manhattan ES 3.0 testinde rakiplerini geçmeyi başaran Dimensity 9200 hatırlanacağı üzere 328 FPS puanı elde etmişti. Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Apple A16 Bionic 280 puan almıştı.
Snapdragon 8 Gen 2'nin 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor.
MediaTek Dimensity 9200 teknik özellikleri
- Fabrikasyon süreci: 4 nm
- Çekirdek sayısı: 8
- Üretim yapısı: 1 x 3.05 GHz Cortex-X1, 3 x 2.85 GHz Cortex A715, 4 x 2.0 GHz Cortex A510
- Grafik işlemcisi: Immoralis-G715
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence