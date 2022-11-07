Apple Bionic A16'nın rakibi MediaTek Dimensity 9200 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 9200 isimli işlemci teknik özellikleri ile sahaya çıktı. Kendisinin kullanılacağı ilk telefon Vivo X90 olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple Bionic A16'nın rakibi neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 9200 GPU testinde Apple A16 Bionic'i geçti 1 hf. önce eklendi

MediaTek Dimensity 9200 nelere sahip?

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu yonga setinin grafik işlemcisi Immoralis-G715. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin yapısına baktığımızda 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan Cortex-X1 çekirdeğini, 3 adet 2.85 GHz hızında çalıştırılan Cortex A715'i ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex A510'u görüyoruz.

Immoralis-G715 ışıklandırma ve gölge efektleri konusunda ışın izleme özelliğine sahip. Manhattan ES 3.0 testinde rakiplerini geçmeyi başaran Dimensity 9200 hatırlanacağı üzere 328 FPS puanı elde etmişti. Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Apple A16 Bionic 280 puan almıştı.

Snapdragon 8 Gen 2'nin 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor.

MediaTek Dimensity 9200 teknik özellikleri

Fabrikasyon süreci: 4 nm

4 nm Çekirdek sayısı: 8

8 Üretim yapısı : 1 x 3.05 GHz Cortex-X1, 3 x 2.85 GHz Cortex A715, 4 x 2.0 GHz Cortex A510

: 1 x 3.05 GHz Cortex-X1, 3 x 2.85 GHz Cortex A715, 4 x 2.0 GHz Cortex A510 Grafik işlemcisi: Immoralis-G715

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MediaTek Dimensity 9200 teknik özellikleri açıklandı