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    Apple Bionic A16'nın rakibi MediaTek Dimensity 9200 tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek Dimensity 9200 bugün tanıtıldı ve teknik özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'in işlemcini sollayan bu yonga seti neler sunacak?
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    MediaTek Dimensity 9200 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 9200 isimli işlemci teknik özellikleri ile sahaya çıktı. Kendisinin kullanılacağı ilk telefon Vivo X90 olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple Bionic A16'nın rakibi neler sunuyor?

    MediaTek Dimensity 9200 nelere sahip?

    4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu yonga setinin grafik işlemcisi Immoralis-G715. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin yapısına baktığımızda 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan Cortex-X1 çekirdeğini, 3 adet 2.85 GHz hızında çalıştırılan Cortex A715'i ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex A510'u görüyoruz.

    Immoralis-G715 ışıklandırma ve gölge efektleri konusunda ışın izleme özelliğine sahip. Manhattan ES 3.0 testinde rakiplerini geçmeyi başaran Dimensity 9200 hatırlanacağı üzere 328 FPS puanı elde etmişti. Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Apple A16 Bionic 280 puan almıştı.

    Snapdragon 8 Gen 2'nin 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor. 

    MediaTek Dimensity 9200 teknik özellikleri

    • Fabrikasyon süreci: 4 nm
    • Çekirdek sayısı: 8
    • Üretim yapısı: 1 x 3.05 GHz Cortex-X1, 3 x 2.85 GHz Cortex A715, 4 x 2.0 GHz Cortex A510
    • Grafik işlemcisi: Immoralis-G715
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 13 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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