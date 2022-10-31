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    MediaTek Dimensity 9200, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'in işlemcini solladı: İşte sonuçlar

    Amiral gemisi seviyesinde olan işlemcisi ile teknoloji gündemine damgasını vuran MediaTek, Apple'ın rakibi olmaya hazırlanıyor. MediaTek Dimensity 9200'ün GPU Benchmark testi ortaya çıktı. İşte sonuç:
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    MediaTek Dimensity 9200 Tam Boyutta Gör
    Dimensity 9200 önümüzdeki birkaç yıl boyunca amiral gemisi akıllı telefonlara destek veren en önemli işlemcilerden bir tanesi olacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ikilisine güç veren A16 Bionic isimli işlemci, Android işlemcileri zorlayabilen ve onları testlerde geçebilen bir rakip.

    MediaTek Dimensity 9200 GPU testi ile gündemde

    Dimensity 9200, ITHome tarafından yayımlanan ilgili grafik testinin sonuçlarına göre GFX 1080p Manhattan 3.0 testinden 328 FPS puan almayı başardı. Kendisi Manhattan 3.1 testinden 228 FPS puan aldı. Apple'ın A16 Bionic isimli işlemcisi ise Manhattan 3.0'dan 280 FPS, Manhattan 3.1 testinden 200 FPS puanı almıştı.

    Dimensity 9000 Plus'ın Manhattan 3.0'dan 200 FPS puanı, Manhattan 3.1'den 160 FPS puanı aldığı biliniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ise Manhattan 3.0'dan 281 FPS ve Manhattan 3.1'den 188 FPS puan elde etmişti.

    Dimensity 9200'de 2.85 GHz temel frekans yapılandırması ve maksimum 3.05 GHz saat hızı mevcut. Kendisinin verimlilik tabanlı işlemcileri 2.0 GHz hızında çalıştırılacak. Bu işlemci AnTuTu'da toplam 1.266.102 puan almayı başaran Mali G715 GPU ile donatılacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/10/31/mediatek-dimensity-9200-outclass-apple-a16/ https://www.ithome.com/0/650/010.htm
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