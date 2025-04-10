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    Portre çekimlere odaklanan vivo V50e tanıtıldı

    Vivo, bu yılın başlarında piyasaya sürülen V50'nin daha uygun fiyatlı modelini tanıttı. Vivo V50e, 120Hz dört tarafı kavisli gelen ekranı, portre kamerası ve 90w hızlı şarj desteğiyle geliyor.
    Vivo V50e uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo V50e, 739 mm inceliğinde, 186 gram ağırlığında şık bir model. Telefon, su ve toza dayanıklılık açısından IP68/69 sertifikasına sahip. 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit tepe parlaklığı destekleyen 6.77 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ekranın dört tarafı kavisli geliyor.

    Vivo V50e modeli neler sunuyor?

    Vivo V50e kamera, batarya, işlemci, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo V50e modelinin kalbinde MediaTek’in Dimensity 7300 işlemci var. 8 GB RAM (+8 GB sanal), 256 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 90W hızlı şarjı destekleyen 5.600 mAh batarya mevcut. Cihaz net özçekimler ve grup çekimleri için otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kameraya sahip. Arkada, OIS'li 50 megapiksel Sony IMX882 ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bağlantı açısından, çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C ve ekran içi parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör gibi özellikleri destekliyor.

    V50e, Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile geliyor. Vivo, 3 yıl büyük Android işletim sistemi, 4 yıl güvenlik güncellemesi vaadinde bulunuyor. Vivo bir dizi yapay zeka destekli araç sunuyor. Bunlar arasında; zahmetsiz fotoğraf düzenleme için Magic Eraser, yazılı içerikleri işlemek için Note Assist ve Transcript Assist, hızlı görsel aramalar için Image Expander ve Circle to Search yer alıyor.

    Vivo V50e fiyatı

    Vivo V50e fiyatı ne kadar kaç dolar Tam Boyutta Gör
    V50e fiyatı 340 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB + 256 GB’lık modelin fiyatı 360 dolar. Safir Mavisi ve İnci Beyazı renklerinde geliyor.

    Vivo V50e özellikleri

    Vivo V50e teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.77 inç, FHD, 120 Hz, 1800 nit, HDR10+, Diamond Shield Glass koruması
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Yazılım: FuntouchOS 15, Android 15
    • Arka kamera: 50 MP f/1.79 birincil (Sony IMX 882) + 8 MP ultra geniş
    • Ön kamera: 50 MP f/2.0
    • Batarya: 5600 mAh, 90W hızlı şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, Çift 4G VoLTE, USB-C
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlörler, IP68 + IP69 sertifika
    • Boyut ve ağırlık: 163.32×76.7×7.39 mm, 186 g
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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