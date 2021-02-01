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    MediaTek ilk kez Apple saflarında

    Apple önümüzdeki dönemde üreteceği Beats kulaklıklarında MediaTek yongalarına yer verebilir. Şimdilik hangi kategoride MediaTek yongaları kullanılacak bilinmiyor.
    01 Şubat 2021, 22:30 (2 hf.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek ilk kez Apple saflarında
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    Apple’ın yonga tarafında ağırlıklı olarak kendi tasarımlarını kullandığı biliniyor. Masa üstü tarafında da ARM hamlesi sonrasında neredeyse tüm ürün gamında Apple yongaları var ancak zaman zaman üçüncü taraf tasarımcılara da yer veriyor.

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    MediaTek ilk kez Apple saflarına katılıyor

    Sektör kaynaklarına göre Beats kulaklıklarında kullanılmak üzere MediaTek tarafından tedarik edilmiş bazı bileşenlere yer verilecek. Böylece MediaTek ilk kez Apple tedarik zincirine katılmış olacak.

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    Bilindiği üzere Apple uzun süre önce Beats kulaklık markasını ve tedarik zincirini satın almıştı. O dönemden sonra da Apple H ve W serisi yongaları ile Beats kulaklıklarını imal etmeye başlamıştı. MediaTek yongalarının nerede ve ne amaçla kullanılacağı merak konusu oldu

    Diğer taraftan mobil yonga pazarında son çeyrekte lider olmayı başaran MediaTek için Apple ortaklığı önemli bir dönüm noktası olacak. Apple genelde verimliliği belirli bir seviye üzerinde tutabilen tedarikçileri tercih ettiği için MediaTek de haliyle bu klasman içerisine girmiş olacak. iPhone kutularından kulaklık çıkmadığı için önümüzdeki dönemde Apple ve Beats marka kulaklıklara ilginin artması bekleniyor. MediaTek bu fırsattan iyi bir şekilde istifade edebilir.



    https://www.gsmarena.com/mediatek_to_help_make_beat_headphones_for_apple-news-47501.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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