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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor

    Huawei'den ayrılan Honor markası yakında ABD yaptırımlarından kurtulacak. Şirketin Google hizmetlerine erişim sağlayabilen yeni bir akıllı telefon serisi sunmaya hazırlandığı bildiriliyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor
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    ABD'nin 2019 yılında uyguladığı yaptırımların ardından Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlar Google uygulama ve hizmetlerinden mahrum kalmıştı. Görünüşe bakılırsa Huawei bünyesinden ayrılan Honor yakında bu kıskaçtan kurtulacak.

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    Bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye başlayan Honor, Google hizmetlerine erişim sağlayabilen yeni bir akıllı telefon serisi sunmaya hazırlanıyor. Dahası da var. Firma Amerikan şirketlerinden bileşen de tedarik edebilecek.

    Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor
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    Qualcomm ile görüşmeler başladı

    Honor, 5G teknolojisini destekleyen işlemcilerin satın alınması konusunda Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm ile aktif görüşmelere başladı. Yeni akıllı telefonlarda Huawei AppGallery uygulama mağazası yerini Google Play Store'a bırakacak. Ancak Huawei'nin uygulama mağazası daha önce satışa sunulan modellerde varlığını sürdürecek.

    Google uygulama ve hizmetlerine sahip yeni Honor akıllı telefon serisinin bu baharda duyurulabileceği bildirildi. Honor, Huawei ve Google yetkililerinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını da belirtelim.



    https://www.kommersant.ru/doc/4652420 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    biden başkan olunca bu sorunlar hemen olmasa da belli bir süre içerisinde çözülecektir.
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    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei kendisini satmadan olmaz Honor gibi :)
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    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Organik bağını tamamen koparmadan kıskaçtan kurtulması hayal gibi birşey. Yeniden girecektir listeye.
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