Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor

ABD'nin 2019 yılında uyguladığı yaptırımların ardından Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlar Google uygulama ve hizmetlerinden mahrum kalmıştı. Görünüşe bakılırsa Huawei bünyesinden ayrılan Honor yakında bu kıskaçtan kurtulacak.İlginizi Çekebilir Huawei, Honor markasını satmayacak
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Bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye başlayan Honor, Google hizmetlerine erişim sağlayabilen yeni bir akıllı telefon serisi sunmaya hazırlanıyor. Dahası da var. Firma Amerikan şirketlerinden bileşen de tedarik edebilecek.
Qualcomm ile görüşmeler başladı
Honor, 5G teknolojisini destekleyen işlemcilerin satın alınması konusunda Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm ile aktif görüşmelere başladı. Yeni akıllı telefonlarda Huawei AppGallery uygulama mağazası yerini Google Play Store'a bırakacak. Ancak Huawei'nin uygulama mağazası daha önce satışa sunulan modellerde varlığını sürdürecek.
Google uygulama ve hizmetlerine sahip yeni Honor akıllı telefon serisinin bu baharda duyurulabileceği bildirildi. Honor, Huawei ve Google yetkililerinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını da belirtelim.
https://www.kommersant.ru/doc/4652420 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş