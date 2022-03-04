MediaTek ABD'nin en büyük çip tedarikçisi oldu

Dimensity yonga serisi ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, mobil yonga üreticileri arasında yükselişini sürdürüyor. IDC tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 2021’in dördüncü çeyreğini içeren ABD Android telefon satışlarında büyük bir paya ulaşarak liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Oldukça iddialı geliyor
MediaTek’in ABD yonga pazarı içerisinde yüzde 48,1’lik bir pay elde ettiğini ve rakibi Qualcomm’un yüzde 43,9’luk payını geride bıraktığını bildiren IDC, MediaTek’in bu büyük başarısının giriş seviyesi Galaxy A12, Galaxy A32 ve T-Mobile telefonların iddialı satış rakamlarına ulaşması ile bağlantılı olduğunu söylüyor.
Bununla birlikte düşük ve orta seviye Android telefonlarda yüksek bir kullanım oranına ulaşan MediaTek, ayrıca MWC 2022 etkinliğinde TSMC’nin 5nm işlem teknolojisi ile üretilecek Dimensity 8000 serisini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 888'i geride bırakan bir performans sunacağı iddia edilen yeni yonga serisi ile birlikte şirket, yükselişini devam ettirecek gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..