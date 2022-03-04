MediaTek ABD'nin en büyük çip tedarikçisi oldu

Tam Boyutta Gör

Dimensity yonga serisi ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, mobil yonga üreticileri arasında yükselişini sürdürüyor. IDC tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 2021’in dördüncü çeyreğini içeren ABD Android telefon satışlarında büyük bir paya ulaşarak liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Oldukça iddialı geliyor

MediaTek’in ABD yonga pazarı içerisinde yüzde 48,1’lik bir pay elde ettiğini ve rakibi Qualcomm’un yüzde 43,9’luk payını geride bıraktığını bildiren IDC, MediaTek’in bu büyük başarısının giriş seviyesi Galaxy A12, Galaxy A32 ve T-Mobile telefonların iddialı satış rakamlarına ulaşması ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

MediaTek Dimensity 8100'ün ilk test verileri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte düşük ve orta seviye Android telefonlarda yüksek bir kullanım oranına ulaşan MediaTek, ayrıca MWC 2022 etkinliğinde TSMC’nin 5nm işlem teknolojisi ile üretilecek Dimensity 8000 serisini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 888'i geride bırakan bir performans sunacağı iddia edilen yeni yonga serisi ile birlikte şirket, yükselişini devam ettirecek gibi gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.