MediaTek Dimensity 8100'ün detayları ortaya çıktı: Snapdragon 888'den daha iyi performans

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Dün MediaTek, Dimensity 8100 yonga setini resmi olarak tanıttı ve bugün tanınmış bir Çinli teknoloji uzmanı, bu çiple ilgili detayları ve ayrıntıları paylaştı.

MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı 1 gün önce eklendi

Dimensity 9000 kadar iyi performansı var

Gelen bilgilere göre, Dimensity 8100'ün güç tüketimi yaklaşık olarak Snapdragon 865 seviyesinde, ancak performans Snapdragon 888'i bile geride bırakıyor. Aslında, Dimensity 8100'ün Web'de zaten bir AnTuTu testi yayınlanmıştı ve Snapdragon 888'den daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştı. Eğer bu doğruysa, MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9000 kadar başarılı bir platformu daha var.

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Mart ayında ilk Dimensity 8100 akıllı telefonlar piyasaya sürülecek.Bu, Redmi K50 serisinin bir (veya birkaç) modelinin yanı sıra 150W kablolu şarj desteğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu Realme GT Neo 3 olacak. Yayınlanan veriler, Dimensity 8100 yonga setinin mühendislik örneği testlerine dayandığından, yakında çıkacak olan bu iki akıllı telefon modelinin testleri, Dimensity 8100'ün gerçekte neler yapabileceğini gösterecek.

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MediaTek Dimensity 8100'ün ilk test verileri ortaya çıktı