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    MediaTek Dimensity 8100'ün detayları ortaya çıktı: Snapdragon 888'den daha iyi performans

    Tayvan merkezli teknoloji üreticisi MediaTek'in dün tanıttığı Dimensity 8100 yonga setinin performans ve güç tüketimine dair ilk verileri yayınlandı.            
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    MediaTek Dimensity 8100'ün ilk test verileri ortaya çıktı
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    Dün MediaTek, Dimensity 8100 yonga setini resmi olarak tanıttı ve bugün tanınmış bir Çinli teknoloji uzmanı, bu çiple ilgili detayları ve ayrıntıları paylaştı.

    Dimensity 9000 kadar iyi performansı var

    Gelen bilgilere göre, Dimensity 8100'ün güç tüketimi yaklaşık olarak Snapdragon 865 seviyesinde, ancak performans Snapdragon 888'i bile geride bırakıyor. Aslında, Dimensity 8100'ün Web'de zaten bir AnTuTu testi yayınlanmıştı ve Snapdragon 888'den daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştı. Eğer bu doğruysa, MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9000 kadar başarılı bir platformu daha var.

    MediaTek Dimensity 8100'ün ilk test verileri ortaya çıktı
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    Mart ayında ilk Dimensity 8100 akıllı telefonlar piyasaya sürülecek.Bu, Redmi K50 serisinin bir (veya birkaç) modelinin yanı sıra 150W kablolu şarj desteğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu Realme GT Neo 3 olacak. Yayınlanan veriler, Dimensity 8100 yonga setinin mühendislik örneği testlerine dayandığından, yakında çıkacak olan bu iki akıllı telefon modelinin testleri, Dimensity 8100'ün gerçekte neler yapabileceğini gösterecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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