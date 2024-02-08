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    MediaTek'te yüzler gülüyor: Dimensity 9300 rekor kırdı

    MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300, şirkete rekor kazanç sağladı. Dimensity 9400 ise, pazardaki trendleri tersine çevirebilir. İşte detaylar... 
    MediaTek'te yüzler gülüyor: Dimensity 9300 rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity serisi ile bildiğiniz gibi Qualcomm'a rakip olmayı başardı. Bu bağlamda yatırımlarını sürdüren marka, akıllı telefon pazarında trendleri tersine çevirebilir. Son raporlara göre Dimensity 9300, 1 milyar dolardan fazla gelirle şirkete rekor kazanç sağladı. 

    Dimensity 9300 rekor kırdı

    Aktarıldığı kadarıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan Dimensity 9300, MediaTek gelirlerinde yüzde 70'lik bir artış sağladı. Bu şirket tarihindeki en başarılı lansmanlardan biri olurken, Tayvan'lı dev 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. MediaTek ise, 2024'ün marka için büyüme yılı olacağına inanıyor. Bu aşamada ilk çeyrek performansının yatay olacağı tahmin edilse de, her geçen çeyrekte kademeli bir artış yaşanacak.

    Son raporlara göre MediaTek'in toplam 20 milyon Dimensity 9300 birimi sevk edeceği tahmin ediliyor. Bu da rakiplerinin hakimiyetini tehdit ederken, markanın yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayacak. Üstelik Dimensity 9400 için hazırlıkların başladığını hatırlatalım. Yeni platformun, hem performans hem de yapay zeka alanında kayda değer yükseltmeler sunacağı belirtiliyor.

    Kaçıranlar için Dimensity 9400 ve Snapdragon Gen 4, TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecinden güç alacak. İlk kıyaslama sızıntıları ise, her iki platform özelinde yakın sonuçlara işaret ediyor. Ancak MediaTek, Dimensity 9300'de olduğu gibi rekabetçi bir fiyatlandırma sunabilir. Niketim yeni üretim prosesinin yüklü bir faturayla sonuçlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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