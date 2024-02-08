MediaTek'te yüzler gülüyor: Dimensity 9300 rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Mobil işlemci pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity serisi ile bildiğiniz gibi Qualcomm'a rakip olmayı başardı. Bu bağlamda yatırımlarını sürdüren marka, akıllı telefon pazarında trendleri tersine çevirebilir. Son raporlara göre Dimensity 9300, 1 milyar dolardan fazla gelirle şirkete rekor kazanç sağladı.

Dimensity 9300 rekor kırdı

Aktarıldığı kadarıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan Dimensity 9300, MediaTek gelirlerinde yüzde 70'lik bir artış sağladı. Bu şirket tarihindeki en başarılı lansmanlardan biri olurken, Tayvan'lı dev 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. MediaTek ise, 2024'ün marka için büyüme yılı olacağına inanıyor. Bu aşamada ilk çeyrek performansının yatay olacağı tahmin edilse de, her geçen çeyrekte kademeli bir artış yaşanacak.

Son raporlara göre MediaTek'in toplam 20 milyon Dimensity 9300 birimi sevk edeceği tahmin ediliyor. Bu da rakiplerinin hakimiyetini tehdit ederken, markanın yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayacak. Üstelik Dimensity 9400 için hazırlıkların başladığını hatırlatalım. Yeni platformun, hem performans hem de yapay zeka alanında kayda değer yükseltmeler sunacağı belirtiliyor.

Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro karşı karşıya 3 ay önce eklendi

Kaçıranlar için Dimensity 9400 ve Snapdragon Gen 4, TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecinden güç alacak. İlk kıyaslama sızıntıları ise, her iki platform özelinde yakın sonuçlara işaret ediyor. Ancak MediaTek, Dimensity 9300'de olduğu gibi rekabetçi bir fiyatlandırma sunabilir. Niketim yeni üretim prosesinin yüklü bir faturayla sonuçlanması bekleniyor.

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