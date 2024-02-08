MediaTek'te yüzler gülüyor: Dimensity 9300 rekor kırdı

Dimensity 9300 rekor kırdı
Aktarıldığı kadarıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan Dimensity 9300, MediaTek gelirlerinde yüzde 70'lik bir artış sağladı. Bu şirket tarihindeki en başarılı lansmanlardan biri olurken, Tayvan'lı dev 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. MediaTek ise, 2024'ün marka için büyüme yılı olacağına inanıyor. Bu aşamada ilk çeyrek performansının yatay olacağı tahmin edilse de, her geçen çeyrekte kademeli bir artış yaşanacak.
Son raporlara göre MediaTek'in toplam 20 milyon Dimensity 9300 birimi sevk edeceği tahmin ediliyor. Bu da rakiplerinin hakimiyetini tehdit ederken, markanın yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayacak. Üstelik Dimensity 9400 için hazırlıkların başladığını hatırlatalım. Yeni platformun, hem performans hem de yapay zeka alanında kayda değer yükseltmeler sunacağı belirtiliyor.
Kaçıranlar için Dimensity 9400 ve Snapdragon Gen 4, TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecinden güç alacak. İlk kıyaslama sızıntıları ise, her iki platform özelinde yakın sonuçlara işaret ediyor. Ancak MediaTek, Dimensity 9300'de olduğu gibi rekabetçi bir fiyatlandırma sunabilir. Niketim yeni üretim prosesinin yüklü bir faturayla sonuçlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.