MediaTek; Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 yongalarını duyurdu

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Henüz Wi-Fi 6 yaygınlaşmadan geçen yılın ortalarından itibaren üreticilerin Wi-Fi 7 çalışmaları başlamıştı. Bu yıl da ardı ardına sektöre yön verecek yongalar tanıtılmaya başladı. MediaTek Filogic serisi bunlardan birisi.

Wi-Fi 7 neler sunuyor?

Wi-Fi 7, 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz dahil olmak üzere mevcut tüm frekans bantlarında çalışacak. Teknoloji, aynı sayıda antenle bile Wi-Fi 6'dan 2.4 kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Wi-Fi 7 çok oyunculu AR/VR uygulamaları, bulut oyunları, 8K video akışı ve daha fazlası için hızlı veri aktarımı sağlayarak ev, ofis ve endüstriyel ağların belkemiği olacak.

MediaTek, Wi-Fi 7 teknolojisini sergileyen ilk şirket oldu 4 ay önce eklendi

Yılın başlarında Wi-Fi 7 teknolojisini tanıtan ilk firma olma ünvanına sahip MediaTek şimdi ilk ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Filogic 880 and Filogic 380 yongaları gelişmiş bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Filogic 880 en hızlı Wi-Fi 7 çözümü olmaya aday. 6nm sürecinde tasarlanan yonga beş bant ile 36Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Tek kanalda 10Gbps hızlarına çıkabilen yongaya 4 adet ARM Cortex-A73 çekirdekli işlemci eşlik ediyor. Filogic 880 yönlendirici ve erişim noktaları için geliştirildi.

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Filogic 380 ise 3 bant ile 6.5Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Tek kanalda 5Gbps hızlara ulaşabilen yonga Bluetooth 5.3 entegrasyonu ile akıllı telefon, televizyon, dizüstü gibi tüketici ürünlerinde kendisine yer bulacak.

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