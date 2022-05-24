Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek; Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 yongalarını duyurdu

    MediaTek trendi hızlı yükselen Wi-Fi 7 konusunda geri kalmamak için vites arttırıyor. Firma tüketici elektroniği cihazları ve ağ cihazları için iki yeni yonga duyurdu. 
    1

    Filogic 880
    Tam Boyutta Gör

    Henüz Wi-Fi 6 yaygınlaşmadan geçen yılın ortalarından itibaren üreticilerin Wi-Fi 7 çalışmaları başlamıştı. Bu yıl da ardı ardına sektöre yön verecek yongalar tanıtılmaya başladı. MediaTek Filogic serisi bunlardan birisi.

    Wi-Fi 7 neler sunuyor?

    Wi-Fi 7, 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz dahil olmak üzere mevcut tüm frekans bantlarında çalışacak. Teknoloji, aynı sayıda antenle bile Wi-Fi 6'dan 2.4 kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Wi-Fi 7 çok oyunculu AR/VR uygulamaları, bulut oyunları, 8K video akışı ve daha fazlası için hızlı veri aktarımı sağlayarak ev, ofis ve endüstriyel ağların belkemiği olacak.

    Yılın başlarında Wi-Fi 7 teknolojisini tanıtan ilk firma olma ünvanına sahip MediaTek şimdi ilk ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.  Filogic 880 and Filogic 380 yongaları gelişmiş bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor.

    Filogic 880 en hızlı Wi-Fi 7 çözümü olmaya aday. 6nm sürecinde tasarlanan yonga beş bant ile 36Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Tek kanalda 10Gbps hızlarına çıkabilen yongaya 4 adet ARM Cortex-A73 çekirdekli işlemci eşlik ediyor. Filogic 880 yönlendirici ve erişim noktaları için geliştirildi.

    Filogic 380
    Tam Boyutta Gör

    Filogic 380 ise 3 bant ile 6.5Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Tek kanalda 5Gbps hızlara ulaşabilen yonga Bluetooth 5.3 entegrasyonu ile akıllı telefon, televizyon, dizüstü gibi tüketici ürünlerinde kendisine yer bulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 2 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız