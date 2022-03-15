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    MediaTek, iştirakini borsaya açıyor

    MediaTek çatısı altında Bluetooth başta olmak üzere kablosuz bağlantı çözümleri üreten Airoha, Tayvan borsasında son yılların en büyük listelenmesini gerçekleştiriyor.
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    MediaTek
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    Dünyanın sayılı Tayvan’ın ise ikinci en büyük yonga firması olan MediaTek, bünyesindeki bir iştiraki dünya devi olmaya hazırlıyor. Airoha kablosuz bağlantı teknolojileri iştiraki yakında Tayvan borsasında listelenecek.

    Airoha kimdir?

    2001 yılında kurulan Airoha firması Bluetooth ağırlıklı olmak üzere WiFi, GPS, xPON gibi kablosuz bağlantı çözümlerine odaklanıyor. MediaTek, 2007 yılında Benq firmasına ait hisseleri satın alarak büyük hissedar haline gelmişti.

    2017 yılında kendi bazı bölümlerini Airoha bünyesine katarak bir iştirak haline getirdi. Airoha yeni dönemde Sony, JBL, Beats gibi dev müşteriler kazandı. Aldığı önemli yatırımlarla 3.3 milyar dolar değerlemeye ulaşan iştirak Tayvan borsasına açıldı.

    Tayvan’ın son yıllardaki en büyük yonga listelemesi olacak Airoha ilk 6 aylık süreçte yenilik bölgesinde yer alacak ve beklenen performansı gösteremezse borsadan çıkarılacak. Beklentileri karşılarsa standart borsa listelemesine geçiş yapacak.

    Bluetooth pazarında Qualcomm ve Realtek gibi önemli rakiplerle mücadele eden Airoha, MediaTek’in de desteğiyle daha büyük bir pazar payı yakalayabilecek. MediaTek ayrıca Airoha çalışanlarına borsa kazançlarından ikramiye vermeyi hedefliyor. Böylece MediaTek çalışanları ile ikramiyeleri paylaşma sorunu da ortadan kalkacak.

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