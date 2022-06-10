Intel 6 yeni Atom işlemcisini tanıttı

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Son dönemde Alder Lake tabanlı işlemcilerini mobil ve masaüstü platformlara sunmakla meşgul olan Intel yardımcı kategorileri de unutmuyor. Biraz daha medya oynatıcılarına yönelik olarak 6 yeni Atom işlemcisi tanıtıldı.

Yeni C serisi Atom işlemciler

Intel tarafından duyurulan yeni C serisi 10nm Atom işlemciler içerik platformu veya kenar sunucu tarzındaki cihazları hedefliyor. Toplamda 6 işlemci yer alırken isimlendirmenin aksine bir çekirdek ölçeklendirmesine yer verilmiş.

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Seride Atom C5125 amiral gemisi konumunda. 8 çekirdek ve 8 izlek birimi 2.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Atom C5320 işlemcisi ise 2.40GHz seviyesine kadar çıkıyor. Atom C5325 yine benzer özelliklere sahip. 3 işlemci ise 4 çekirdek ve 4 izlek birimli. Donanıma göre 32W-50W arasında değişen TDP değerleri var. Ön bellek ise 9MB.

PCIe Gen 3 destekli olan işlemciler maksimum 12-32 arasında değişen hatlara sahip. 256GB’a kadar çift kanal DDR4 bellekleri desteklerken 20Gb’a kadar otomatik olarak şifre çözme ve sıkıştırma yapabilen Intel QAT Gen2 teknolojisi de entegre olarak geliyor.

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Medya sunucularına yönelik yeni Atom işlemciler