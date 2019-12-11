Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek

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Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. 2020'nin başlarında resmiyet kazanacağı söylenen Meizu 17 ile ilgili yeni bilgiler var.

Ayrıca Bkz. "Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı"

Akıllı telefon Qualcomm'un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Aynı zamanda yeni bir kamera teknolojisi ile geleceği bildiriliyor.

Meizu 17'de kullanılacak kamera ile ilgili detayların 13 Aralık'ta açıklanacağını ortaya koyan birkaç tanıtım posteri yayınlandı.

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OMA Teknolojisi

Kısa adı OMA olan bu yeni kamera teknolojisi, kullanıcıların her türlü koşulda iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak. Bunun dışında hiç bir bilgi yok.

Çinli şirket ayrıca bu teknolojinin ilk kez Meizu 17 serisi akıllı telefonlarda kullanılacağını söyledi. Meizu 17'nin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2019/12/11/meizu-17-camera-technology-coming-on-december-13th