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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek

    Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Meizu 17, yeni bir kamera teknolojisine sahip olacak. Kısaltması OMA olan teknolojinin detayları 13 Aralık'ta açıklanacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. 2020'nin başlarında resmiyet kazanacağı söylenen Meizu 17 ile ilgili yeni bilgiler var.

    Ayrıca Bkz. "Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı"

    Akıllı telefon Qualcomm'un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Aynı zamanda yeni bir kamera teknolojisi ile geleceği bildiriliyor.

    Meizu 17'de kullanılacak kamera ile ilgili detayların 13 Aralık'ta açıklanacağını ortaya koyan birkaç tanıtım posteri yayınlandı.

    Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek
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    OMA Teknolojisi

    Kısa adı OMA olan bu yeni kamera teknolojisi, kullanıcıların her türlü koşulda iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak. Bunun dışında hiç bir bilgi yok.

    Çinli şirket ayrıca bu teknolojinin ilk kez Meizu 17 serisi akıllı telefonlarda kullanılacağını söyledi. Meizu 17'nin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2019/12/11/meizu-17-camera-technology-coming-on-december-13th Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    dreamblue35 1 gün
    16t de bi hi-fi ses çipi olaydı daha bir efsane olabilirdi, inş. bu telefona öyle bir ses çipi yerleştirirler

    mesela şöyle bir telefon çıkarıyorsun gsmarena.com/...

    ne eksik, ses çipi hi-fi değil oldumu şimdi!
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    DH Misafiri 1 gün
    Meizu 16t gibi efsane F/p kralı olur yine
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    gun 1 gün
    Yeni teknoloji denemelerine her zaman sıcak bakıyoruz.
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