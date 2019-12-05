Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı

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Qualcomm, yeni amiral gemisi olan Snapdragon 865 platformunu resmen duyurduktan sonra, akıllı telefon üreticileri cihazlarında bu işlemciyi kullanmak için harekete geçtiler bile. Bunlardan biri de Çin merkezli teknoloji şirketi Meizu oldu.

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2020 ilkbaharında tanıtılacak

Şirket, Çin sosyal medya ağı Weibo'da yeni bir gönderi paylaşarak, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Meizu 17 akıllı telefon modelinin, dahili 5G modem ile birlikte Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edileceğini açıkladı. Meizu'nun bu iki önemli bilgi dışında cihazla ilgili diğer detayları paylaşmadığını da belirtelim.

"2020 ilkbaharında görüşmek üzere" ibaresinin yer aldığı görselden, Meizu 17 modelinin Mart ayından önce tanıtılmasının beklenmemesi gerektiği anlamı da çıkarılabilir. Meizu 17'nin rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyat etiketiyle geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

https://www.ithome.com/0/460/840.htm