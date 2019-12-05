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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı

    Qualcomm şirketinin Snapdragon 865 mobil platformunu duyurmasının ardından, Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu ise gelecek yıl çıkacak olan Meizu 17'de bu işlemciyi kullanacaklarını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı
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    Qualcomm, yeni amiral gemisi olan Snapdragon 865 platformunu resmen duyurduktan sonra, akıllı telefon üreticileri cihazlarında bu işlemciyi kullanmak için harekete geçtiler bile. Bunlardan biri de Çin merkezli teknoloji şirketi Meizu oldu.

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    2020 ilkbaharında tanıtılacak

    Şirket, Çin sosyal medya ağı Weibo'da yeni bir gönderi paylaşarak, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Meizu 17 akıllı telefon modelinin, dahili 5G modem ile birlikte Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edileceğini açıkladı. Meizu'nun bu iki önemli bilgi dışında cihazla ilgili diğer detayları paylaşmadığını da belirtelim.

    Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı

    "2020 ilkbaharında görüşmek üzere" ibaresinin yer aldığı görselden, Meizu 17 modelinin Mart ayından önce tanıtılmasının beklenmemesi gerektiği anlamı da çıkarılabilir. Meizu 17'nin rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyat etiketiyle geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.



    https://www.ithome.com/0/460/840.htm Yorum Yaz
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    ZamanSal 1 hf. en beğenilen
    865 li güncelleme alamayacak tek telefon...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DH Misafiri 3 gün
    Mtk Dinmensity yi kim kullanacak acaba çok merak ediyorum
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    DH Misafiri 6 gün
    Türkiyeye gelirse Meizu 16th gibi yok satar
    Yanıtla +1
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    ZamanSal 1 hf. en beğenilen
    865 li güncelleme alamayacak tek telefon...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    AL3lMA 6 gün ZamanSal
    Almasin güvenlik güncellemesi Yeter
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