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Snapdragon 888'in duyurulmasının ardından bu işlemciyle güçlendirilmiş akıllı telefon çıkaracağını açıklayan ilk şirketlerden biri Meizu olmuştu. Markanın yeni amiral gemisi için geri sayım başlarken sızıntıların sayısı da giderek artıyor.

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Son olarak Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı. Görüntülere bakılırsa akıllı telefon ekranın altına yerleştirilmiş selfie kamerası ile gelecek. Videodaki cihazın Meizu 18 mi yoksa daha gelişmiş Meizu 18 Pro mu olduğu belli değil.

Meizu 18 hakkında bilinenler

Çinli duyumcu Digital Chat Station'a göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekrana sahip olacak. Meizu 18 için ayrıca 30W hızlı şarj özellikli 3.910 mAh pil söylentileri var. Pro versiyonunun ise 40W hızlı şarjı destekleyen 4.410 mAh bataryayla geleceği belirtiliyor.

Yeni Meizu amiral gemileri 2021'in bahar aylarında tanıtılacak. Akıllı telefonların 580 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor. Ancak Çinli şirket henüz bu bilgileri resmi olarak onaylamış değil.

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