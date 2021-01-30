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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Meizu 18'in ön panelini gösteren kısa bir video sızdırıldı. Görüntüler amiral gemisi telefonun ekran altı kamera teknolojisine sahip olacağını ortaya koyuyor.
    21 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı
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    Snapdragon 888'in duyurulmasının ardından bu işlemciyle güçlendirilmiş akıllı telefon çıkaracağını açıklayan ilk şirketlerden biri Meizu olmuştu. Markanın yeni amiral gemisi için geri sayım başlarken sızıntıların sayısı da giderek artıyor.

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    Son olarak Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı. Görüntülere bakılırsa akıllı telefon ekranın altına yerleştirilmiş selfie kamerası ile gelecek. Videodaki cihazın Meizu 18 mi yoksa daha gelişmiş Meizu 18 Pro mu olduğu belli değil.

    Meizu 18 hakkında bilinenler

    Çinli duyumcu Digital Chat Station'a göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekrana sahip olacak. Meizu 18 için ayrıca 30W hızlı şarj özellikli 3.910 mAh pil söylentileri var. Pro versiyonunun ise 40W hızlı şarjı destekleyen 4.410 mAh bataryayla geleceği belirtiliyor.

    Yeni Meizu amiral gemileri 2021'in bahar aylarında tanıtılacak. Akıllı telefonların 580 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor. Ancak Çinli şirket henüz bu bilgileri resmi olarak onaylamış değil.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/meizu_18_in_display_camera_hands_on_video-news-47462.php https://sparrowsnews.com/2021/01/28/meizu-18-hands-on-video/ https://m.weibo.cn/detail/4598456163500073 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    28 dakika önce
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