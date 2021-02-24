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    Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı

    Önümüzdeki hafta tanıtılacak Meizu 18 serisi için geri sayım başlamış durumda. Lansmana sayılı günler kala Meizu 18 ve 18 Pro akıllı telefonların yüksek kaliteli basın görseli paylaşıldı.
    24 Şubat 2021, 12:30 (2 gün)
    3,1b
    1
    18
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Merakla beklenen Meizu 18 ve 18 Pro çok yakında resmiyet kazanacak. Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala akıllı telefonların basın görselleri internete sızdırıldı. Yayınlanan görüntüler cihazların arasında belirgin şekilde boyut farkı olduğunu gösteriyor.

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    Meizu 18 serisi delikli AMOLED ekranla gelecek. Ön panelin yuvarlak kenarlara sahip ince çerçeveli tasarımı dikkat çekiyor. Her iki modelde de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı göreceğiz. Ne yazık ki şu an için akıllı telefonların arkadan nasıl görüneceği belli değil.

    Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı

    Lansman haftaya

    Meizu 18 ve 18 Pro'nun 3 Mart tarihinde Çin'de tanıtılacağını hatırlatalım. Normal versiyon Snapdragon 870 ile donatılırken, Pro modeli daha güçlü Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Akıllı telefonların 580 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor. Bir hafta içinde Meizu 18 serisiyle ilgili daha fazla şey öğrenmiş olacağız.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    U ufo 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meizu alt orta ve ust tüm segmentlerde herkesi çok iyi tatmin edecek çok kaliteli cihazlar üretiyor. Ama almam. Çünkü servis problemi var. En basit sorunda bile yedek parcasi yok anlayan yok. Elinizde cihazla kalakaliyorsunuz..
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu M1 note kullandım 2014 yılında çıkmıştı üç sene kullandım sıkıntı yaşamadım android güncellemesi almaz belki bir kere ancak kendi güncellemesinii eksizsiz yaptı işletim sistemini sürekli güncel tutuyorlar
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Veyahut Apple alıcaz. Bu ekonomide nasıl alıcaz orası ayrı :D
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu kulalcısıyım 2 kere felan güncelleme geldi oda ufak güncelleme. Ama çok stabil ve hatasız çalışıyor. Zırt pırt güncelleme gelip hata vermesinden iyidir
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu kullanıcısıyım ama bir daha tövbe. Güncelleme ve yazılım desteği olmayan markalardan kesinlikle uzak durun.
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Global'e gelmedikten sonra en iyisini çıkarsan banane Meizu 17 Pro gibi bir şaheseri o fiyattan globale çıkarmadın,daha ne olsun?
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    Bloodin 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu Meizu muhteşem telefonlar yapıyordu da Steve Jobs o zamanlar Çinli firmaların yükselişini öngördüğü için en tehlikeli Çinli firma olan Meizu'nun başını küçükken ezdi. Yoksa mesela Meizu 16th zamanında rakiplerinin hepsinden daha iyi ve daha ucuzdu ama ne hikmetse satamıyordu...
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    Ayva (Erdem ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Ben bu yorumu daha önce gördüm
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    muratozgulz (Murat Özgül) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla pek cazip değil artık. Paramız değersizleşti, aldığımız cihazları uzun süre kullanmak zorundayız artık. S21 almayı planlıyordum ancak 10 bin liralık fiyatı uykudan uyandırdı beni. Güncelleme vermeyen amiral gemisi sınıfı bir telefon ancak 4 bin liralara satılırsa tercih sebebi olabilir. Xiaomi Mi 10T-Samsung S10 Plus-S20 FE varken 5-6 bin liralara alınmaz diye düşünüyorum. Samsung 4 seneye çıkarmışken hele güncelleme desteğini.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 2 gün ( Mesaj Silindi ) muratozgulz
    O telefonlar ile bu cihazı yan yana koyman bile yoruma gülme sebebi :D
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) muratozgulz
    Meizu hic bir zaman hizli guncelleme vermedi ama yazilimi stabildir ve kendine has bir tarzi vardir. Telefonlari da cok kalitelidir. LCD ekranli Mi 10T, plastik S20 FE ile falan karsilastirmak hakaret gibi olmus bencede ;)
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    T Twsm 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tr de şatışı ?
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    S sanapazar10 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor
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    3146 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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