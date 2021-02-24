Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen Meizu 18 ve 18 Pro çok yakında resmiyet kazanacak. Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala akıllı telefonların basın görselleri internete sızdırıldı. Yayınlanan görüntüler cihazların arasında belirgin şekilde boyut farkı olduğunu gösteriyor.

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Meizu 18 serisi delikli AMOLED ekranla gelecek. Ön panelin yuvarlak kenarlara sahip ince çerçeveli tasarımı dikkat çekiyor. Her iki modelde de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı göreceğiz. Ne yazık ki şu an için akıllı telefonların arkadan nasıl görüneceği belli değil.

Lansman haftaya

Meizu 18 ve 18 Pro'nun 3 Mart tarihinde Çin'de tanıtılacağını hatırlatalım. Normal versiyon Snapdragon 870 ile donatılırken, Pro modeli daha güçlü Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Akıllı telefonların 580 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor. Bir hafta içinde Meizu 18 serisiyle ilgili daha fazla şey öğrenmiş olacağız.

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