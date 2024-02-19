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    Anlık Bildirim

    Xiaomi patronu, Xiaomi 14 Ultra global modelin renk seçeneklerini gösterdi

    Xiaomi 14 Ultra modeli 22 Şubat'ta Çin'de ardından küresel pazarda çıkış yapacak. Tanıtım etkinliği öncesinde telefonun renk seçenekleri Lei Jun tarafından paylaşıldı.
    xiaomi 14 ultra renkleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra için büyük bir etkinlik hazırlığında. Telefon Çin’de 22 Şubat’ta tanıtılacak, 25 Şubat’ta da küresel pazarda tanıtılacak. Lansman öncesinde Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, sosyal medya hesabı üzerinden telefonun renk seçeneklerini gösteren bir gönderi paylaştı.

    Lei Jun: Siyah mı, beyaz mı?

    Xiaomi 14 Ultra’nın iki renk seçeneği olacak; Siyah ve beyaz. Telefonun global modeli bu iki renkle çıkacak ancak Çin’de özel titanyum renk seçeneğinin olacağı söyleniyor.

    Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri

    Teknik özellikleri merak edenler için, Xiaomi 14 Ultra, 6.74 inç, 3200x1440p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık sunan HDR10+  AMOLED ekrana sahip olacak.

    Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x) 1TB depolama (UFS 4.0) sunacak ancak Çin dışında en yüksek 512GB depolama bulunabilecek. Telefonun 5300 mAh bataryası 50w kablosuz, 90w kablolu şarjı destekleyecek. Telefonun ana kamerası, telefoto ve periskop kamerasıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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