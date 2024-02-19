Xiaomi patronu, Xiaomi 14 Ultra global modelin renk seçeneklerini gösterdi

Lei Jun: Siyah mı, beyaz mı?
Xiaomi 14 Ultra’nın iki renk seçeneği olacak; Siyah ve beyaz. Telefonun global modeli bu iki renkle çıkacak ancak Çin’de özel titanyum renk seçeneğinin olacağı söyleniyor.
Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri
Teknik özellikleri merak edenler için, Xiaomi 14 Ultra, 6.74 inç, 3200x1440p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık sunan HDR10+ AMOLED ekrana sahip olacak.
Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x) 1TB depolama (UFS 4.0) sunacak ancak Çin dışında en yüksek 512GB depolama bulunabilecek. Telefonun 5300 mAh bataryası 50w kablosuz, 90w kablolu şarjı destekleyecek. Telefonun ana kamerası, telefoto ve periskop kamerasıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.