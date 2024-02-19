Xiaomi patronu, Xiaomi 14 Ultra global modelin renk seçeneklerini gösterdi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra için büyük bir etkinlik hazırlığında. Telefon Çin’de 22 Şubat’ta tanıtılacak, 25 Şubat’ta da küresel pazarda tanıtılacak. Lansman öncesinde Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, sosyal medya hesabı üzerinden telefonun renk seçeneklerini gösteren bir gönderi paylaştı.

Lei Jun: Siyah mı, beyaz mı?

Xiaomi 14 Ultra’nın iki renk seçeneği olacak; Siyah ve beyaz. Telefonun global modeli bu iki renkle çıkacak ancak Çin’de özel titanyum renk seçeneğinin olacağı söyleniyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı 22 sa. önce eklendi

Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri

Teknik özellikleri merak edenler için, Xiaomi 14 Ultra, 6.74 inç, 3200x1440p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık sunan HDR10+ AMOLED ekrana sahip olacak.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x) 1TB depolama (UFS 4.0) sunacak ancak Çin dışında en yüksek 512GB depolama bulunabilecek. Telefonun 5300 mAh bataryası 50w kablosuz, 90w kablolu şarjı destekleyecek. Telefonun ana kamerası, telefoto ve periskop kamerasıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi 14 Ultra global modelin renk seçenekleri belli oldu