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    MIUI 14'ün yeni özellikleri ve ekran görüntüleri yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, arayüz yazılımının yeni sürümü MIUI 14'ü geliştirmeye devam ederken, ürün yazılımının yeni özellikleri ve ekran görüntüleri de ortaya çıktı.
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    MIUI 14'ün yeni özellikleri ve ekran görüntüleri yayınlandı
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    Xiaomi, Android 13 tabanlı bir sonraki üretici yazılımı güncellemesi olan MIUI 14'ü aktif olarak test ediyor ve azaltılmış özelliklerle birlikte Android 12 kullanıcılarına da sunulacak. MyDrivers portalı, MIUI 14 22.7.19 beta sürümünde bulunan yeni özelliklerin ekran görüntülerini ve açıklamalarını yayınladı.

    "Galeri" ayarlarında metin tanıma işlevi ortaya çıktı. iOS'ta olduğu gibi, herhangi bir görüntüden metin kopyalayabilmenizi sağlayacak. Bir diğer yeni ekleme, birkaç yıl önce aynı gün çektiğiniz fotoğrafları gösteren anı bildirimleri. İstendiği takdirde yeni özellikler, ayarlardan devre dışı bırakılabiliyorlar.

    MIUI 14'ün yeni özellikleri ve ekran görüntüleri yayınlandı
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    MIUI 14 ne zaman çıkacak?

    Ayrıca, ses kaynakları arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Bluetooth LE Audio desteği de geliyor. Dolandırıcılara karşı koruma için de iyileştirmeler yapıldı: sistem şüpheli aramalar, mesajlar ve uygulamalar hakkında uyarılar verecek. Değişikliklerin geri kalanı, bildirimler, Asistan ve saat için yeniden tasarlanmış bir arayüz olarak açıklandı.

    MIUI 14'ün Kasım ayında Xiaomi 13 ile birlikte sunulması bekleniyor. Daha önce bu güncellemeyi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco cihazlarının bir listesi de ortaya çıkmıştı.

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