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    Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı

    Realme markası 11 Pro Serisi’ni dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ın yer aldığı reklam filmi ile tanıttı. Realme 11 Pro+ 5G ve 11 Pro 5G modelleri segmentinin en iyisi olma iddiasında.

    Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı Tam Boyutta Gör

    “Dare to Leap” ruhuyla kısa sürede dünyanın lider telefon markalarından biri haline gelen Realme, yeni ürünleri 11 Pro+ 5G ve 11 Pro’yu yeni marka yüzleri olan ülkemizin gururu ve dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas ile tanıttı. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği ile realme “Fazla İyi” mottosuyla ürünlerinde bu yaklaşımını destekleyecek.

    Realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou; “ “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Realme 11 Pro Serisi kendi kategorisinin en iyisi. Bunun için biz de bu serimizi dünyanın en iyileriyle tanıtmak istedik.” dedi.

    Realme 11 Pro+ 5G, kendi segmentinde en güçlüsü olan dünyanın ilk 200 MP SuperZoom kamerasıyla fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırıyor. Ayrıca realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

    Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı Tam Boyutta Gör

    GUCCI'nin önceki tasarımcısı tasarladı

    Realme 11 Pro Serisi yalnızca akıllı telefon görüntülemede değil aynı zamanda estetik tasarımıyla da adından söz ettiriyor. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto ile iş birliği içinde önde gelen markaların üst düzey tasarım ve işçiliğini sunmak üzere geliştirildi.

    26 dakikada %100 tam şarj dolumu

    Realme 11 Pro+ 5G, kamera ve tasarımın yanı sıra çok yönlü güçlü bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor; 100W SUPERVOOC şarjı ve 5.000 mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor. Sektördeki en yüksek karartma frekansı ve ilk 20.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı olan 2160 Hz'lik 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip.

    Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı Tam Boyutta Gör

    Premium karartma sunan ekran

    Dünyanın ilk 2160 Hz PWM karartmasına sahip 120 Hz kavisli ekrana sahip realme 11 Pro 5G, realme 11 Pro+5G ile aynı premium ekran yapılandırmasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda Güneş Işığı Ekranı ve 20.000 Seviyeli Otomatik Parlaklık Ayarı özellikleriyle kullanıcı konforu ve güvenliğine olan bağlılığı nedeniyle TÜV Rheinland tarafından iki prestijli göz koruma sertifikasına layık görüldü.

    Realme 11 Pro Serisi, çığır açan ekran teknolojisinin yanı sıra Realme 11 Pro, 100MP doğrudan çıkış, 2x kayıpsız yakınlaştırma, Otomatik Yakınlaştırma Modu, Süper Gece Manzarası Modu ve Sokak Fotoğrafçılığı Modu 4.0'ı destekliyor.

    Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı Tam Boyutta Gör

    Dimensity 7050 5G yonga seti

    Fazla iyi mottosu ile yola çıkan Realme, yüksek performansı, düşük güç tüketimi ve geniş depolama alanıyla üst düzey kullanıcı deneyimi sunuyor. Dimensity 7050 5G yonga setiyle donatılan realme 11 Pro, 8 GB RAM 256 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 67W SUPERVOOC şarj, 5000mAh batarya, realme UI 4.0 ve Dolby panoramik çift hoparlörlerin eklenmesi, sağlam ve yüksek kaliteli deneyimi daha da güçlendiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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