Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı

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“Dare to Leap” ruhuyla kısa sürede dünyanın lider telefon markalarından biri haline gelen Realme, yeni ürünleri 11 Pro+ 5G ve 11 Pro’yu yeni marka yüzleri olan ülkemizin gururu ve dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas ile tanıttı. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği ile realme “Fazla İyi” mottosuyla ürünlerinde bu yaklaşımını destekleyecek.

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Realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou; “ “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Realme 11 Pro Serisi kendi kategorisinin en iyisi. Bunun için biz de bu serimizi dünyanın en iyileriyle tanıtmak istedik.” dedi.

Realme 11 Pro+ 5G, kendi segmentinde en güçlüsü olan dünyanın ilk 200 MP SuperZoom kamerasıyla fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırıyor. Ayrıca realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

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GUCCI'nin önceki tasarımcısı tasarladı

Realme 11 Pro Serisi yalnızca akıllı telefon görüntülemede değil aynı zamanda estetik tasarımıyla da adından söz ettiriyor. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto ile iş birliği içinde önde gelen markaların üst düzey tasarım ve işçiliğini sunmak üzere geliştirildi.

26 dakikada %100 tam şarj dolumu

Realme 11 Pro+ 5G, kamera ve tasarımın yanı sıra çok yönlü güçlü bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor; 100W SUPERVOOC şarjı ve 5.000 mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor. Sektördeki en yüksek karartma frekansı ve ilk 20.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı olan 2160 Hz'lik 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip.

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Premium karartma sunan ekran

Dünyanın ilk 2160 Hz PWM karartmasına sahip 120 Hz kavisli ekrana sahip realme 11 Pro 5G, realme 11 Pro+5G ile aynı premium ekran yapılandırmasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda Güneş Işığı Ekranı ve 20.000 Seviyeli Otomatik Parlaklık Ayarı özellikleriyle kullanıcı konforu ve güvenliğine olan bağlılığı nedeniyle TÜV Rheinland tarafından iki prestijli göz koruma sertifikasına layık görüldü.

Realme 11 Pro Serisi, çığır açan ekran teknolojisinin yanı sıra Realme 11 Pro, 100MP doğrudan çıkış, 2x kayıpsız yakınlaştırma, Otomatik Yakınlaştırma Modu, Süper Gece Manzarası Modu ve Sokak Fotoğrafçılığı Modu 4.0'ı destekliyor.

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Dimensity 7050 5G yonga seti

Fazla iyi mottosu ile yola çıkan Realme, yüksek performansı, düşük güç tüketimi ve geniş depolama alanıyla üst düzey kullanıcı deneyimi sunuyor. Dimensity 7050 5G yonga setiyle donatılan realme 11 Pro, 8 GB RAM 256 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 67W SUPERVOOC şarj, 5000mAh batarya, realme UI 4.0 ve Dolby panoramik çift hoparlörlerin eklenmesi, sağlam ve yüksek kaliteli deneyimi daha da güçlendiriyor.

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Melissa Vargas ve Mete Gazoz, Realme 11 Pro Serisi’ni tanıttı