AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (19 Mayıs 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zekanın bundan sonra devletlerin itici gücü hâline geleceğinin artık tüm dünyada idrak edilmiş olması, bu alana yapılan yatırımları daha da arttırıyor. Bu hafta özellikle Arap yarım adasında önemli gelişmeler yaşandı. Arap dünyasına yaptığı ziyaret sırasında Donald Trump'a eşlil eden teknoloji liderleri, burada önemli anlaşmalar imzaladı. Haftanın en önemli haberi ise Google'dan geldi. Google'ın DeepMind departmanı, kendi kendini geliştirebilen yeni yapay zekasını tanıtarak, önemli bir eşiğin daha aşılmak üzere olduğunu gösterdi. Bunların yanı sıra her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılara sunulan yapay zeka araçlarına yenileri eklendi. İşte yapay zeka dünyasında haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google'dan Kendisini Geliştirebilen Yapay Zeka: AlphaEvolve

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka araştırma kolu DeepMind, bilim ve matematik dünyasında çığır açabilecek yeni nesil bir yapay zeka sistemini tanıttı. "AlphaEvolve" adı verilen bu sistem, yeni algoritmalar yaratabiliyor; Aynı zamanda karmaşık algoritmaları analiz edip onları daha verimli hale getirebiliyor. DeepMind’a göre AlphaEvolve, genel amaçlı algoritma geliştirmede devrim yaratabilecek potansiyele sahip. AlphaEvolve'un yarattığı yeni algoritmalarla, üretken yapay zekalardan AI çiplerine kadar pek çok teknolojiyi geliştirebileceği belirtiliyor.

AlphaEvolve, Google’ın büyük dil modeli ailesi Gemini üzerine inşa edildi, ancak standart bir sohbet botunun çok ötesinde yeteneklere sahip. Geleneksel yapay zeka modellerinde sıkça karşılaşılan "halüsinasyon" yani uydurma bilgi üretme riski, bu yeni sistemde önemli ölçüde azaltılmış durumda. Bunun arkasında yatan temel mekanizma ise AlphaEvolve’un otomatik değerlendirme ve evrimsel geliştirme süreçleri. Sistemin nasıl çalıştığına dair detaylara konuyla ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google'ın AlphaEvolve duyurusuna paralel olarak Çin'den de benzer bir haber geldi. Tsinghua Üniversitesi ve Pekin Genel Yapay Zeka Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, kendi kendisini eğitebilecek yeni bir yapay zeka türü üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Çinli Araştırmacılar da Kendisini Eğiten Bir Yapay Zeka Modeli Hazırlıyor

GPT, Claude, Gemini gibi mevcut yapay zeka modelleri, büyük veri yığınları ile eğitiliyor; ardından insanlar tarafından verilen komutlar ve geri bildirimlerle kendilerini geliştiriyorlar: Çin'li araştırmacıların Absolute Zero adını verdiği bu yeni model ise tamamen farklı bir sistem kullanıyor. Mevcut modellerinin aksine Absolute Zero'ya insanlar tarafından veri veya komut verilmiyor. Bunun yerine yapay zeka kendisini geliştirmek için neleri öğrenmesi gerektiğine kendisi karar veriyor. Bu teknoloji, insan zekasının sınırlarını aşacak yapay zekaların önünü açma potansiyeline sahip. Çünkü yapay zeka, insanların aklına bile gelmeyecek sorunları ya da metotları tespit edip bunlara göre kendisini eğitebilir.

Arap Ülkeleri Yapay Zekada Küresel Güç Hâline Gelmek İçin Dev Yatırımlar Yapıyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Arap ülkeleri turu, teknoloji dünyası için de önemli gelişmelere sahne oldu. Sadece Trump'ın değil Elon Musk ve Sam Altman gibi teknoloji liderlerinin de Arap ülkelerini ziyaret ettiği bu süreçte, yapay zeka konusunda da önemli yatırımlar duyuruldu.

Yapay zeka alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Suudi Arabistan, Amazon ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklara imza attı. Nvidia, bu iş birliği kapsamında Suudi Arabistan'a 18 bin adet yapay zeka GPU'su gönderecek. Bu GPU'lar, 500 megavat kapasiteli dev veri merkezinin temelini oluşturacak. Amerikalı şirketler Suudi Arabistan'da kurulacak yapay zeka altyapasına destek olurken, Suudi Arabistan merkezli DataVolt da ABD'deki veri merkezlerine ve enerji altyapısına 20 milyar dolar yatırım yapacak. Bunun yanı sıra Google, Oracle, AMD gibi ABD'li teknoloji şirketleriyle irili ufaklı pek çok anlaşma imzalanacak. Toplam yatırım yüz milyarlarca dolar olacak.

Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta önemli anlaşmalara imza attı. Gelen bilgilere göre OpenAI, BEA'da yeni bir veri merkezi inşa edecek.

Microsoft'tan Önemli Adım: CoPilot, Windows'un Sesli Asistanına Dönüşüyor

Tam Boyutta Gör CoPilot adlı yapay zekasısını Windows'un yeni versiyonlarına entegre eden Microsoft, şimdi bu yapay zekayı Siri benzeri bir sesli asistana dönüştürmeye hazırlanıyor. Windows 11'de test edilmeye başlanan bu özellik, Windows kullanıcılarının CoPilot ile sesli sohbetler gerçekleştirmesine ve sesli komutlarla çeşitli konularda yardım almasına olanak sağlayacak. Windows kullanıcıları "“Hey Copilot!” diyerek CoPilot ile sesli olarak konuşmaya başlayabilecek.

Şu anda yeterince ilgi görmeyen CoPilot'un sesli bir asistana dönüşmesi, Windows deneyimini baştan aşağı değiştrirken CoPilot'u da çok daha popüler hâle getirebilir. Çünkü şimdilik bir sesli asistan olarak sadece bilgi paylaşan bu asistan, zamanla belli başlı görevleri kendi başına yerine getiren bir AI ajanına evrilerek Windows'un en önemli parçasına dönüşebilir.

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Yeni Akıllı Telefonlar Üretken Yapay Zekalarla Donatılmış Hâlde Geliyor

Tam Boyutta Gör Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan üretken yapay zekalar, artık telefon üreticilerinin de başlıca satış noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Nitekim artık bu araçların yeni akıllı telefonlarda dâhili araçlar arasına girmeye başladığını görüyoruz.

Bu hafta gelen bir sızıntı, Samsung'un yeni telefonlarındaki Galaxy AI paketine fotoğraftan video oluşturma özelliği eklemeye hazırlandığını ortaya çıkardı. Yine bu hafta, Honor 400 ve 400 Pro'da da aynı şekilde görselden video oluşturma özelliğinin bulunacağı haberi geldi. Üst üste gelen bu haberler, yeni amiral gemisi telefonların artık bu tarz üretken yapay zekalarla donatılmış şekilde satışa sunulacağjnı gözler önüne serdi.

Google, Gemini'yi TV'lere, Otomobillere ve Akıllı Saatlere Getiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araçları, sadece akıllı telefonlara değil otomobil, akıllı saat, VR başlığı gibi farklı cihazlara da entegre ediliyor. Bunun son örneği Google'dan geldi. Google, kendi yapay zekası Gemini'yi Google TV'li cihazlara, Android Auto'lu ve Google'ın yerleşik olduğu otomobillere, Wear OS akıllı saatlere ve Android XR'ye getiriyor. Gemini, otomobillerde sesli komutla Google Asistan’ı kullanmayı çok daha kullanışlı hâle getirirken, akıllı TV'lerde de bir akıllı asistan gibi işlev görecek.

Akıl Yürütme Modelleri Tıkanmanın Eşiğine Geldi

Bilindiği üzere yapay zeka dünyasının son yıllardaki en büyük sıçramalarından biri, akıl yürütme yeteneğine sahip modellerin geliştirilmesiydi. Ancak bu atılımda artık sınıra yaklaşılmış gibi görünüyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Epoch AI tarafından yayımlanan rapora göre, “reasoning” yani akıl yürütme modellerinin performans kazanımları, bir iki yıl içinde önemli ölçüde yavaşlayabilir.

Bunun başlıca sebebi, daha gelişmiş modeller geliştirmek için gereken işlem gücü giderek artarken, elde edilen kazanımların giderek küçülmesi. Maliyet hesaplamaları da işin için katıldığında, çok yakın bir gelecekte bu gelişimin doğal sınırlarına ulaşacağı düşünülüyor. Elbette bu mevcut modeller için geçerli. Epoch AI'ın bu raporu, yapay zekanın bir sonraki adımı atması için mevcut modellerin yeterli olmayacağını, AI dünyasının devrimsel bir atılıma ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

OpenAI, Yeni Kodlama Yardımcısı Codex'i Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör OpenAI, yazılımcılar için kod yazma, hata düzeltme ve test işlemlerini otomatikleştiren yeni yapay zekâ destekli kodlama asistanı Codex'i kullanıma sundu. ChatGPT'ye entegre edilen bu gelişmiş araç; ChatGPT Pro, Enterprise ve Team abonelerine ek ücret olmadan sunuluyor. Codex; kullanıcıdan gelen basit metin komutlarıyla kod yazabiliyor, mevcut kodları iyileştirebiliyor, testler çalıştırabiliyor ve aynı anda birden fazla görevi üstlenerek daha sonra kaldığı yerden devam edebiliyor.

OpenAI, Cursor ile birlikte yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf'ü 3 milyar dolar karşılığında bünyesine katmak üzere. Tam da böyle bir dönemde Codex'in duyurulması, şirketin bundan sonra bu alanda da daha ciddi bir varlığa sahip olacağını gösteriyor.

Meta’nın Merakla Beklenen Behemoth Modeli Bir Kez Daha Ertelendi

Tam Boyutta Gör Meta’nın büyük beklentiler yaratan Llama 4 tabanlı yapay zeka modeli “Behemoth”, planlanan lansman tarihini bir kez daha kaçırıyor. Beklendiği gibi Nisan ayında çıkmayan modelin Haziran ayında yayınlanması bekleniyordu ama gelen son haberler bunun da mümkün olmayacağını gösteriyor. Bu kez de "sonbahar ya da daha ileri bir tarih" deniyor. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Meta mühendisleri modelin yeteneklerini anlamlı ölçüde geliştirmekte zorlanıyor. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Huawei'nin Ascend Yapay Zeka Çipleri, ABD'ye Rağmen Başarıya Koşuyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında Çin'le bir silahlanma yarışına giren ABD, bu yarışta rakibinin önünü kesmek için Nvidia'nın ürettiği yapay zeka çiplerini Çin'e satmasını yasakladı. Ancak bu yasak, Çin merkezli teknoloji şirketlerini kendi AI çiplerini geliştirmeye itti. Şu anda bu konuda öne çıkan şirket ise Huawei. Huawei'nin Ascend serisi çipleri, Nvidia'nın yapay zeka odaklı GPU'larına rakip olacak gibi görünüyor.

ABD de bunun farkında olduğu için bu hafta Ascend çiplere küresel yasak getirdiğini duyurdu. ABD, bu çiplere dünya genelinde ambargo uygulanmasını talep ediyor. Huawei'nin Ascend çiplerini kullanan ülkeler ve şirketler, ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Ne var ki yine bu hafta gelen haberler, bu ambargonun Ascend'in önünü kesmek için yeterli olmayacağını gösteriyor. Çin pazarında şimdiden yüklü siparişler alan Ascend, Huawei'nin yüzünü güldürüyor. Japon Mizuho Bankası’na göre Huawei, 2025'te Ascend 910 serisinden 700 bin adet satabilir.

Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus, Hareket Kabiliyetiyle Etkilemeyi Başardı

Tesla'nın yıllardır üzerinde çalıştığı insansı robotu Optimus, ilk sergilendiğinde hantal hareketleri ve zar zor ayakta durabilmesiyle pek beğenilmemişti. Ancak Tesla bu hafta yayınladığı videoyla, Optimus projesinde kayda değer yol kat edildiğini gösterdi. Tesla tarafından yayınlanan videoda Optimus son derece akıcı hareketleri kolaylıkla yaparken görülüyor.

Manus AI Kendi Görsel Üretme Aracını Tanıttı

Belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebien AI ajanı ile etkileyici bir çıkış yapan Manus AI, bir yandan bu AI ajanı üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan bu yapay zekadan güç alan yeni bir görsel üretme aracı geliştirdi. Bu hafta yayınlanan bu araç, verilen komutları analiz akıl yürüterek görsel üretiyor. Bunu yaparken gerekirse web'de arama yapma gibi farklı araçları da kullanabiliyor.

OpenAI'ın 500 Milyar Dolarlık Stargate Projesi Umduğu Gibi Gitmiyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın OpenAI CEO'su Sam Altman'ı da yanına alarak duyurduğu 500 milyar dolarlık Stargate Projesi planlandığı gibi gitmiyor. ABD'nin yapay zeka altyapısını güçlendirilmek için dev veri merkezleri kurulmasını öngören bu proje fon bulmakta zorlanıyor. 100 milyar dolarlık finansmanla bu projenin temellerini atacağı açıklanan Japon yatırım şirketi SoftBank, vadettiği bu yatırımı gerçekleştirmek için somut hiçbir adım atmadı. Bu da bu projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini sorgulatmaya başladı.

Hatırlarsanız proje ilk duyurulduğunda Elon Musk, OpenAI'ın bu proje için söylediği gibi 500 milyar dolar toplayamayacağını söylemişti. Gelen bu habere bakılırsa, zaman Musk'ı haklı çıkarabilir.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI, geçtiğimiz ay tanıttığı en son yapay zeka modeli GPT-4.1 'i tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı.

'i tüm ücretli kullanıcılara sunmaya başladı. Google , arama motorundaki yapay zeka modunu daha da geliştirmek ve ön plana çıkarmak için arama motorunun kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapmaya başladı.

, arama motorundaki yapay zeka modunu daha da geliştirmek ve ön plana çıkarmak için arama motorunun kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapmaya başladı. Claude adını taşıyan yapay zekasıyla tanınan Anthropic , Claude'un yakında yayınlanacak yeni versiyonunun AI ajanı benzeri özelliklere sahip olacağını, yani belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebileceğini açıkladı.

adını taşıyan yapay zekasıyla tanınan , Claude'un yakında yayınlanacak yeni versiyonunun AI ajanı benzeri özelliklere sahip olacağını, yani belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebileceğini açıkladı. OpenAI tarafından satın alınması gündemde olan Windsurf, kendi yapay zeka modellerini tanıttı. SWE-1 adını taşıyan bu büyük dil modeli ailesi, GPT ve Gemini gibi modellerle benzer yeteneklere sahip.

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