Türk Telekom'un ortak olduğu MentalUp, 2022'de 5 milyon yeni kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUp dünge genelinde büyümeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre MentalUp, 2022 yılında 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcı edindi.

MentalUp’un toplam kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı. 2023 yılı sonunda Afrika ve Orta Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstererek 30 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

4-13 yaş arası çocukların becerilerini geliştirmek için oyunlaştırılmış eğitim egzersizleri ve fiziksel aktiviteler içeren MentalUP, Apple App Store'un ABD mağazasında 6-8 yaş çocuk kategorisinde en çok indirilen 10 uygulamadan biri oldu. TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın BiGG Spor Ödülleri’nde ilk 10 proje arasında yer aldı.

MentalUp’a Event Center adı verilen bir özellik eklendi. Event Center’da 150’dan fazla oyunlaştırılmış beyin egzersizi ve 210’u aşkın animasyon tabanlı fitness egzersizi bulunuyor. Event Center bünyesindeki etkinliklere 500 binden fazla çocuk katılım gösterdi.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın dünya genelindeki kullanıcı sayısı günden güne artıyor. MentalUP, 2022 yılında aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcıya hizmet vermeye başladı. Türk Telekom’un 2016’da PİLOT programıyla desteklediği ve ardından TT Ventures ile ortak olduğu girişimin, eğitim alanında fark yaratan çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

2023 hedeflerini açıklayan MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, “MentalUP olarak, 2022’de iç pazarda kendi yaş kategorisinde en çok kullanıcıya sahip uygulamalardan biri olduk. Türkiye özelindeki deneyimlerimizi global pazarlara açmak amacıyla 2022 yılında farklı pazarlarda büyüme çalışmalarına ağırlık verdik. Bu doğrultuda, dünya genelinde 5 milyon yeni kullanıcı kazanarak toplamda 15 milyon kullanıcıya ulaştık. Hedefimiz, 2023 yılı sonunda Afrika ve Orta Avrupa ülke pazarlarında da göstereceğimiz büyümeyle birlikte toplam 30 milyon kullanıcıya ulaşmak” ifadelerini kullandı.

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MentalUp, 2022'de 5 milyon yeni kullanıcıya ulaştı