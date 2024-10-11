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    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: Veri merkezlerinde liderliğe devam

    Advancing AI etkinliği kapsamında AMD, kod adı “Turin” olan 5. Nesil AMD EPYC işlemcileri tanıttı. 5. Nesil EPYC ailesi, Zen 5 çekirdek mimarisiyle her alanda geliştirmeler getiriyor.
    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD, kısa bir süre önce Advancing AI etkinliği kapsamında 5. Nesil EPYC işlemcilerini duyurdu. Kod adı "Turin" olan bu yeni nesil işlemciler, kurumsal, yapay zeka ve bulut uygulamaları için dünyanın en iyi sunucu işlemcisi olarak tanıtıldı. AMD’nin "Zen 5" çekirdek mimarisi üzerine inşa edilen bu işlemciler, 8 ila 192 arasında değişen çekirdek seçenekleri sunuyor. Özellikle 192 çekirdekli işlemci, rakiplerine kıyasla 2.7 kat daha yüksek performans sunuyor.

    AMD, EPYC CPU'ları piyasaya sürülmesinden bu yana sunucu segmentinde yüzde 34'lük bir pazar payına sahip oldu. Bu oran 2018'de sadece yüzde 2 idi. 5. Nesil EPYC serisi için iki çözüm sunulacak: 16 adede kadar “Zen 5” CCD'ye sahip, 128 çekirdek ve 256 iş parçacığı sunan 4nm versiyonu “Scale-Up” varyantı ve 192 çekirdek ve 384 iş parçacığı sunan 12 adede kadar CCD'ye sahip 3nm “Zen 5C” çekirdeklerini kullanan “Scale-Out” varyantı. Her iki varyant da halihazırdaki SP5 soketiyle uyumlu.

    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    • EPYC Zen 5C: 192 çekirdeğe kadar, 384 MB L3 önbellek (Zen 4C'ye göre %50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
    • EPYC Zen 5: 128 çekirdeğe kadar, 512 MB L3 önbellek (Zen 4'e göre %33 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    5. Nesil AMD EPYC serisi, “Zen 5C” amiral gemisi olarak 192 çekirdekli EPYC 9965 işlemcisinden ve “Zen 5” amiral gemisi olarak 128 çekirdekli EPYC 9755’e sahip olacak. Toplamda ise 27 adet işlemciden oluşacak. Fiyatlar ise 15 bin dolar ila 500 dolar arasında değişiyor.

    AMD EPYC 9005 serisinde öne çıkanlar

    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    • CPU başına 8 ila 192 arasında çekirdek sayısı
    • Yapılandırmaya göre 155W ile 500W arası TDP
    • “Zen 5” ve “Zen 5c” çekirdek mimarileri
    • CPU başına 12 kanal DDR5 bellek
    • DDR5-6400 MT/s14'e kadar destek
    • Soket başına 6 TB kapasite ve 128 PCIe 5.0 / CXL 2.0
    • 5GHz'e kadar saat hızları
    • Tam 512b veri yolu ile AVX-512

    AMD EPYC 9005 neler sunuyor

    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD EPYC 9005 serisi işlemcilerde dikkat çeken yeniliklerden biri, 64 çekirdekli EPYC 9575F modeli. Özellikle GPU destekli yapay zeka çözümleri için tasarlanan bu model, 5 GHz’e kadar (EPYC için bir ilk)yükselen hızlarıyla, yapay zeka iş yükleri için verileri daha hızlı işleyebiliyor. Rakiplerinin 3.8 GHz hızına kıyasla yüzde 28 daha hızlı bir işleme kapasitesine sahip olan bu işlemci, GPU'ların ihtiyaç duyduğu verileri yüksek performansla besliyor.
    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD EPYC 9005 serisi Zen 5 çekirdek mimarisiyle inşa ediliyor. Bu mimari, önceki nesile göre yüzde 17’ye kadar daha yüksek döngü başına komut sayısı (IPC) sunarken, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) uygulamalarında bu oran yüzde 37’ye kadar çıkabiliyor.
    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD EPYC 9965 işlemci tabanlı sunucular, Intel Xeon 8592+ işlemcili sunuculara kıyasla iş dünyasında AMD’ye göre önemli avantajlar sunacak. AMD’nin verilerine göre bu işlemciler ile video kodlama gibi uygulamalarda 4 kat daha hızlı sonuç alınabilirken, bilimsel ve HPC uygulamalarında 3.9 kat daha hızlı analizler mümkün oluyor. Ayrıca, sanallaştırılmış altyapılarda çekirdek başına yüzde 60’a varan performans artışı sağlanabiliyor.
    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Özellikle 192 çekirdekli EPYC 9965 işlemcisi, uçtan uca yapay zeka iş yüklerinde rakiplerine göre 3.7 kat daha fazla performans sunuyor. Meta'nın Llama 3.1-8B gibi küçük ve orta ölçekli yapay zeka modellerinde ise bu işlemci, rakiplerine kıyasla 1.9 kat daha fazla veri işleme kapasitesine sahip.

    Ayrıca, yapay zeka host sunucu olarak geliştirilen EPYC 9575F, 5 GHz’e kadar çıkan hızları sayesinde, 1.000 düğümlü bir yapay zeka kümesinde saniyede 700.000'e kadar daha fazla çıktı üretebiliyor. Bu da daha hızlı ve verimli yapay zeka çözümleri anlamına geliyor. Bunlara ek olarak AMD EPYC Turin platformu yüzde 71’e varan enerji tasarrufu ve yüzde 87’ye varan daha az sunucu ihtiyacıyla dikkat çekiyor.

    AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-5th-gen-epyc-turin-cpus-launch-192-cores-500w-5-ghz-outperforming-xeon/ https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-10-amd-launches-5th-gen-amd-epyc-cpus-maintaining-le.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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