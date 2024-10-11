AMD 5. Nesil EPYC işlemcilerini tanıttı: Veri merkezlerinde liderliğe devam

AMD, EPYC CPU'ları piyasaya sürülmesinden bu yana sunucu segmentinde yüzde 34'lük bir pazar payına sahip oldu. Bu oran 2018'de sadece yüzde 2 idi. 5. Nesil EPYC serisi için iki çözüm sunulacak: 16 adede kadar “Zen 5” CCD'ye sahip, 128 çekirdek ve 256 iş parçacığı sunan 4nm versiyonu “Scale-Up” varyantı ve 192 çekirdek ve 384 iş parçacığı sunan 12 adede kadar CCD'ye sahip 3nm “Zen 5C” çekirdeklerini kullanan “Scale-Out” varyantı. Her iki varyant da halihazırdaki SP5 soketiyle uyumlu.
EPYC Zen 5C: 192 çekirdeğe kadar, 384 MB L3 önbellek (Zen 4C'ye göre %50 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
EPYC Zen 5: 128 çekirdeğe kadar, 512 MB L3 önbellek (Zen 4'e göre %33 daha fazla çekirdek / L3 önbellek)
AMD EPYC 9005 serisinde öne çıkanlar
CPU başına 8 ila 192 arasında çekirdek sayısı
Yapılandırmaya göre 155W ile 500W arası TDP
“Zen 5” ve “Zen 5c” çekirdek mimarileri
CPU başına 12 kanal DDR5 bellek
DDR5-6400 MT/s14'e kadar destek
Soket başına 6 TB kapasite ve 128 PCIe 5.0 / CXL 2.0
5GHz'e kadar saat hızları
Tam 512b veri yolu ile AVX-512
AMD EPYC 9005 neler sunuyor
Ayrıca, yapay zeka host sunucu olarak geliştirilen EPYC 9575F, 5 GHz’e kadar çıkan hızları sayesinde, 1.000 düğümlü bir yapay zeka kümesinde saniyede 700.000'e kadar daha fazla çıktı üretebiliyor. Bu da daha hızlı ve verimli yapay zeka çözümleri anlamına geliyor. Bunlara ek olarak AMD EPYC Turin platformu yüzde 71’e varan enerji tasarrufu ve yüzde 87’ye varan daha az sunucu ihtiyacıyla dikkat çekiyor.
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...