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    Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı

    Denis Villeneuve'nun yeni Dune uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı. Film koronavirüs nedeniyle ertelenmezse önümüzdeki Aralık ayında vizyona girecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı
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    Bilim kurgu denilince akla gelen ilk serilerden olan Dune, yeni uyarlamasıyla bu yıl beyaz perdeye geri dönecek. Başarılı yönetmen Denis Villeneuve tarafından hazırlanan Dune filminden bugün ilk fotoğraf yayınlandı. Vanity Fair'ın paylaştı yukarıdaki fotoğrafta Timothee Chalamet'in Paul Etreides karakterini görüyoruz.

    Dune kitapları bildiğiniz gibi genel anlamıyla, bir çöl gezegeni olan Arrakis'te geçiyor. Yukarıdaki fotoğrafta ise Paul Etreides'in denizlerle kaplı bir gezegende olduğunu görüyoruz. Fotoğraf muhtemelen Arrakis'ten değil okyanus gezegeni olan Caladan'dan alınmış. Etreides ailesi serinin başında Caladan'dan ayrılıp Arrakis'e geçiyordu. Dolayısıyla bu karenin de Dune filminin başlarına ait olduğunu tahmin edebiliriz. Atreides ailesi fotoğrafta görülen uzay gemileriyle Arrakis'e gitmeye hazırlanıyor gibi.

    Arrakis gezegeni, Dune evreninin en değerli maddesi olan süper-insan ilacı 'Melanj baharatına' ev sahipliği yapıyor. Caladan'dan ayrılan Paul Atreides ve ailesi, Arrakis'in yeni hükümdarları olacak. Ancak Atreides ailesini Arrakis'te bazı problemler bekliyor: Rakip soylu aileler ve gezegenin yerlileri (Freman) Atreidesleri kabullenmek istemeyecek.

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    Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı

    Dune serisi 1965-1985 yılları arasında yayınlanan altı farklı kitaptan oluşuyor. Frank Herbert'in kaleme aldığı seri, felsefi altyapısı ile diğer birçok bilim kurgu serisiden farklı bir yapıya sahip. Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe birçok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.

    Dune, 36 yılından ardından beyaz perdeye geri dönüyor

    Dune serisinin beyaz perdeyle ilk buluşması 1984 yılında gerçekleşmişti. David Lynch tarafından yönetilen film gişede bekleneni verememiş ve eleştirmenlerden de pek olumlu yorumlar alamamıştı. Tabi 80'lerin şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi durumlar Lynch'in uyarlamasını epey olumsuz etkiledi.

    Denis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlama ise bütçesi ve yapım ekibiyle çok büyük umut vadediyor diyebiliriz. Yönetmen Villeneuve bildiğiniz gibi Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi yine çok başarılı filmleri de var.

    Yeni Dune filminin oyuncu kadrosu ise tam bir yıldızlar geçidi durumunda. Timothee Chalamet'in yanısıra Jason Momoa (Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (Laddy Jessica), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu 'Beast' Rabban), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi ünlü isimler Dune uyarlamasında rol alacak. 

    Dune filminin gösterim tarihi 18 Aralık 2020 olarak ayarlanmıştı; ancak koronavirüs nedeniyle bu filmin de elbette ertelenme ihtimali bulunuyor.



    https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/04/a-first-look-at-timothee-chalamet-in-dune Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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