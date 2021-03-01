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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı

    Yeni neslin en çok merak edilen oyunlarından biri olan FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring'ten yeni görüntüler sızdırıldı. Silinmeden izlemenizde fayda var.
    01 Mart 2021, 18:23 (Güncellendi, 6 gün)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı
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    Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring’ten bir video sızdırıldığı ve bazı basın kuruluşlarının izlediği söyleniyordu. Aynı video şimdi sosyal medyada da paylaşıldı.

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    Jason Schreier'ın da söylediği gibi video fazlasıyla kalitesiz durumda ancak yine de oyundan ufak bir şeyler görüyor olmak heyecanlandırmıyor değil. Yayınlanan fragmanının oyun içi görüntü mü sinematik mi olduğu belli değil ancak çok ufak bir kısmı oyun içinden alınmış gibi duruyor. Aağıdan sızdırılan fragmanı izleyebilirsiniz.

    23 Mart'ta Xbox'ın etkinlik düzenleyeceğine dair söylentiler gittikçe artmış durumda ve bu videonun uzun ve kaliteli halinin orada paylaşılacağı söyleniyor. Bu video, oyunun duyurulmasından bu yana gördüğümüz ilk video konumunda olacak.

    Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring'in yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Ancak söylentiler yine bu yıl içerisinde çıkacağı yönünde.



    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/a-leaked-elden-ring-trailer-is-being-circulated-online/ https://www.pushsquare.com/news/2021/03/leaked_elden_ring_trailer_sends_internet_on_easter_egg_hunt
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evo_4 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi ne alakası var, gören de FS oyunlarını bitirmek imkansız sanar. Yeterince güçlenip dövüşlerdeki taktikleri, boss hareketlerini çözdükten sonra gayet rahat şekilde geçiliyor. Bunların içinde gerçekten zorlayan Sekiro idi bence, çünkü o tamamen reflekse dayalıydı. Gerçek anlamda oyunu çözmem oyunu bitirmemle birlikte oldu.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    twitter da tüm videolar dandik oynnuyor
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    A Asehan (Asehan Korkut) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Skyrim is that you?
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi Allah rızası için kolay mod koyun ya
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi ) uchihaitachi
    Aynen katılıyorum sadece zevk almak ve keyif için oyun oynayan kitleyi bırakıp işkence çeken ve mazoşist akıl hastalarına hitap eden oyunlar yapıyorlar, satın aldığına alacağına pişman ediyorlar.
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    Artizt (Mert ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) uchihaitachi
    Souls tarzı oyun oynamama sebebim bu cidden, sinir hastası olmak istemiyorum.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Görüntüleri tost makinesiyle mi sızdırmışlar bu nasıl video 😁
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    WeDneS (Ercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    😂😂😂
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