Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı

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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring’ten bir video sızdırıldığı ve bazı basın kuruluşlarının izlediği söyleniyordu. Aynı video şimdi sosyal medyada da paylaşıldı.

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Jason Schreier'ın da söylediği gibi video fazlasıyla kalitesiz durumda ancak yine de oyundan ufak bir şeyler görüyor olmak heyecanlandırmıyor değil. Yayınlanan fragmanının oyun içi görüntü mü sinematik mi olduğu belli değil ancak çok ufak bir kısmı oyun içinden alınmış gibi duruyor. Aağıdan sızdırılan fragmanı izleyebilirsiniz.

23 Mart'ta Xbox'ın etkinlik düzenleyeceğine dair söylentiler gittikçe artmış durumda ve bu videonun uzun ve kaliteli halinin orada paylaşılacağı söyleniyor. Bu video, oyunun duyurulmasından bu yana gördüğümüz ilk video konumunda olacak.

Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring'in yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Ancak söylentiler yine bu yıl içerisinde çıkacağı yönünde.

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